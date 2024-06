Urban è generoso come sempre. Darà un prestito record a un paese dell’Europa meridionale

Dal 2018, l’ex leader del partito di destra VMRO-DPMNE, Nikola Gruevski, che è stato primo ministro della Macedonia del Nord nel 2006-2016, vive in Ungheria. Gruevski ha lasciato il Paese per evitare il carcere, per il quale è stato condannato nel maggio 2018 con l’accusa di abuso di potere. Nel 2020 è stato condannato anche in contumacia per incitamento alla violenza e nel 2022 per appropriazione indebita di fondi del partito. Gruevski ha ottenuto asilo in Ungheria, ma Budapest rifiuta di estradarlo.