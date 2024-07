Uno dei migliori sciami meteorici. Quando vedi le Perseidi?

Le meteore Perseidi appaiono in alto dal 17 luglio al 24 agosto. Tuttavia, il massimo cade nella notte tra il 12 e il 13 agosto. Oggigiorno possiamo contare su spettacoli di stelle cadenti più spettacolari, anche se ciò dipende dalle condizioni meteorologiche. Gli sciami meteorici, come altri eventi cosmici, si osservano meglio con cieli sereni e lontano dall’inquinamento luminoso.

Non abbiamo bisogno di dispositivi speciali per monitorare le Perseidi. È luminoso e si muove molto velocemente, quindi non avremo problemi a localizzarlo nel cielo. Il momento migliore per osservare le Perseidi è la sera tardi o la mattina presto. Le meteore di questo sciame provengono dalla regione della costellazione di Perseo. In termini pratici, ciò significa che gli osservatori provenienti dalla Polonia dovrebbero guardare a nord-est e cercare lì le Perseidi.