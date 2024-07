Ungheria e visti per i russi. La Commissione europea risponde ed è stata presentata una richiesta

L’Ungheria ha ampliato il suo cosiddetto programma di visti di lavoro “Carta nazionale” Circa due nuovi paesi: Russia e Bielorussia. Visa Ti dà l’opportunità di viaggiare all’interno dell’area Schengen Ha validità due anni. Stiamo parlando del cosiddetto Carta nazionale per lavoratori temporanei.

Il governo ungherese ha giustificato questo passo Domanda di manodopera Per la costruzione di nuovi blocchi per la centrale nucleare di Pakse, realizzata dalla società russa Rosatom.

L’Ungheria invita i russi. La Commissione europea chiede chiarimenti

La portavoce della Commissione europea Anita Heber ha commentato martedì la situazione, dichiarando che la Commissione “Contatteremo le autorità ungheresi in merito a questa questioneIn particolare per chiarire la portata del programma e se è compatibile o meno con le norme Ue.

L’ho menzionato La Russia è vista come una minaccia alla sicurezza dell’Unione Europea. Ha sottolineato che “tutti gli strumenti presentati a livello degli Stati membri non devono violare la sicurezza dell’Unione europea e devono tenere conto della sicurezza dell’area Schengen nel suo insieme”.

L’Ungheria, insieme ad altri 28 paesi europei, fa parte dello spazio Schengen – un’area di ca 400 milioni di persone, Dove puoi viaggiare senza passaporto e controlli di frontiera. Come ha sottolineato Heber, L’appartenenza allo spazio Schengen comporta una serie di obblighi.

Visti per russi e bielorussi. La Commissione Europea si è espressa

L’Ungheria, ad esempio, è obbligata a controllare se I cittadini di paesi terzi soddisfano tutte le condizioni per l’ingresso nel territorio dell’Unione europeae di cui all’art. 6 del Codice Frontiere Schengen. Specifica le condizioni che un visitatore deve soddisfare per rimanere nell’area per 90 giorni. READ In Russia c’è carenza di elettricità. È a causa dei droni ucraini

Come ha spiegato Heber, secondo l’art. La questione n. 6 non riguarda solo se i cittadini di paesi terzi intendono o meno entrare nello spazio Schengen Hai un visto o un permesso di soggiorno validoMa anche se si tratti di persone incluse nel Sistema Informativo Schengen.

Questo sistema viene utilizzato per scambiare informazioni sulla gestione delle frontiere. In una certa misura, sostituisce i controlli alle frontiere. È utilizzato dai servizi di frontiera e di immigrazione, dalla polizia, dalle autorità doganali e dai tribunali dell’Unione Europea.

L’articolo 6 della legge sulle frontiere Schengen stabilisce inoltre che solo i cittadini di paesi terzi “possono entrare nello spazio Schengen”.Non rappresentano una minaccia di ordine pubblico, sicurezza interna, sanità pubblica o relazioni internazionali di qualsiasi Stato membro.

L’Ungheria ha ampliato il suo programma di visti per includere Russia e Bielorussia. Crescono le preoccupazioni dell’Unione Europea

La decisione dell’Ungheria in merito Estensione dei visti lavorativi a Russia e Bielorussia Ciò ha sollevato preoccupazioni nell’Unione europea, soprattutto nei paesi vicini più prossimi. Additano come motivo l’amministrazione ungherese Non viene condotta una verifica approfondita Titolari di visto. Ciò significa che non è necessario avere un lavoro garantito per ottenerlo.

Andras Racz, esperto di sicurezza ungherese, ha commentato e valutato la decisione Le azioni potrebbero compromettere la sicurezza Europa. Lui ha spiegato che le nuove norme sostituiscono quelle esistenti prima della chiusura della Banca Russa per gli Investimenti Internazionali.

I dipendenti di questa banca godevano di completa libertà e portavano passaporti diplomatici, che permettevano loro anche di viaggiare liberamente, senza fornire spiegazioni o motivi.

Un parere simile è stato espresso dall’esperto tedesco di politica estera dell’UE e deputato al Parlamento europeo Sergei Lagodzski. Secondo lui Permettere ai russi di entrare in Europa mentre continua la guerra ibrida è “imprudente” Aumenta il rischio di spionaggio. READ Argentina, Buenos Aires. Un palo sulla bocca dei media argentini. Lavorare attraverso i servizi