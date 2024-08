Un’esplosione in un chiosco di kebab a Manhattan. Proprietario: “Ho riferito di aver sentito odore di gas”.

Esplosione di gas in un chiosco di kebab

I servizi di emergenza segnalano un’esplosione di gas in un chiosco di kebab. Contrariamente alle prime ricostruzioni non si è verificato alcun incendio.

Fortunatamente non ci sono stati feriti. Nell’operazione sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco statali.

