Una somma enorme a scapito dei dipendenti di Kamala Harris. 24 ore sono state sufficienti

Questa enorme somma comprendeva i pagamenti alla squadra elettorale del vicepresidente americano, al Comitato nazionale democratico e ad altre organizzazioni che raccolgono fondi per la campagna democratica.

Secondo lo staff di Kamala Harris, più di 888.000 persone hanno donato denaro. Il popolo, e il 60 per cento di loro, ha pagato per la prima volta nell’attuale ciclo elettorale. Secondo la dichiarazione dei dipendenti, si tratta della somma più grande raccolta da un candidato in 24 ore nella storia delle elezioni americane.

Attualmente, i dipendenti di Kamala Harris hanno circa 240 milioni di dollari. Per condurre una campagna.

Biden si ritira e sempre più politici sostengono Harris

Lunedì Harris ha ricevuto il sostegno di molti altri importanti democratici, il giorno dopo che il presidente Joe Biden ha abbandonato la sua candidatura per la rielezione, compresi i politici menzionati dai media come potenziali rivali per la nomina. Il New York Times ha osservato che alcuni di loro sono visti come potenziali candidati alla vicepresidenza del Partito Democratico.

I democratici vogliono liberarsi rapidamente dei conflitti emersi nel partito dopo la sfortunata apparizione di Biden nel dibattito televisivo con Trump. Il New York Times ha affermato che le divisioni emerse tra i politici, alcuni dei quali chiedevano la partenza di Biden, si sono trasformate in entusiasmo.

Harris ha rilasciato una dichiarazione in cui dichiara che intende “lavorare per e vincere la nomination”, che è probabilmente una reazione alla posizione dei rappresentanti dell’establishment democratico che chiedono un caucus aperto e non l’hanno ancora sostenuta.

Lunedì Carolina del Nord, Carolina del Sud, Maryland e Tennessee sono stati i primi stati in cui i democratici hanno ufficialmente appoggiato Harris. In Florida, 236 dei 254 candidati alla Convenzione nazionale democratica si sono impegnati a sostenere il vicepresidente, ha riferito il giornale.