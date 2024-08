Una sensazione a Poznań. Il presidente spiega cosa ci aspetta e perché hanno smantellato il Polonia Bydgoszcz

Aggiungi un commento

I giocatori del PSŻ guidavano come dei matti. Gli ospiti hanno registrato solo quattro vittorie individuali e, dato questo livello, hanno una squadra all-star guidata da Krzysztof Buczkowski e dal partecipante al Grand Prix Kai Hockenbeck.

Continua l’articolo sotto il video

Brezglad Sportoy-Onet: – Cosa è successo a Poznań? Hai sorpreso lo Speedway polacco battendo la Polonia 52:37.

Jakub Kozacek – Presidente del PSŻ: – Nel programma pre-partita della competizione c’era un discorso del presidente. Ho indovinato 51:39, quindi non c’è nessuna sorpresa qui come dici tu.

– Beh, hai sconfitto il favorito.

Jakub Kozachik: – Qual è il tuo preferito? Finanziariamente, certo, ma i soldi non circolano.

– Come hai reagito quando le giovanili hanno sconfitto Grzelak e Tyska Buczkowski 4:2?

Jakub Kozachik: – È stato davvero incredibile e un grande shock positivo. Non sapevo cosa stesse succedendo. Ho pensato che fosse un errore, poi non ho pensato più a nulla e l’ho visto finire.

– Avresti potuto vincere ancora di più e praticamente risolvere la questione della promozione. Non sei soddisfatto?

Jakub Kozachik: – Nessuno. Perché andiamo rilassati. Non abbiamo pressione per il risultato come in Polonia a Bydgoszcz. L’unica cosa che ci distingue dal Bologna è il budget.

-Allora dove andrai nelle qualificazioni? Semifinali, finali o magari promozione al PGE Ekstraliga?

Jakub Kozachik: – Vattene. Alcuni dicono diversamente. E io dico: vediamo cosa porta il percorso. Se raggiungiamo la finale e vinciamo non succederà nulla, e se usciamo prima non succederà nulla. Abbiamo già fatto la nostra parte, e anche di più. Dovevamo proteggerci, questo lo abbiamo capito. Poi siamo passati agli spareggi, che il Poznań non aveva mai giocato a questo livello prima.

– Come sarà la partita di ritorno a Bydgoszcz? Cosa ti aspetti dopo aver fatto arrabbiare il leone?

Jakub Kozachik: – Siamo consapevoli che faranno di tutto per vincere e recuperare le sconfitte. Ma avremo riserve tattiche. Faremo del nostro meglio per segnare 38 punti e vincere la partita in casa e in trasferta. Non vogliamo arrivare alle semifinali come fortunati perdenti (il miglior perdente delle due partite si qualificherà anche per le semifinali – ndr).

-Se sei un buon scommettitore, cosa ti ha sorpreso negli altri incontri?

Jakub Kozachik: – Pensavo che ROW avrebbe vinto a Krosno (i Wolves hanno vinto 46:44 – nota dell’autore), e l’avevo pronosticato nella seconda partita (Orzeł ha perso contro Arged Malesa 42:48).

-Stai già pensando alla formazione della nuova stagione?

Jakub Kozachik: – Forse stiamo pensando a qualcosa, forse stiamo “pensando” di più. Per ora ci godiamo la stagione in corso.

