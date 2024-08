Una seconda “Americana” è già qui. La modernizzazione del Gewiss Stadium è quasi completata – Stadiony.net

11.08.2024 16:00

Fonte: Stadiony.net; Autore: Paulina Skóra



Giovedì 8 agosto è una giornata molto importante per lo Stadio Giuszine di Bergamo. Sopra la tribuna centrale è stata installata una trave americana. Dal 6 luglio la seconda parte del “doppio” sistema di illuminazione sopra Rinascimento attende di essere adeguatamente collocata nella sua immagine speculare.

Una trave d’acciaio lunga 94 metri e pesante 60 tonnellate Giungeva sul posto in 5 pezzi e poi si sollevava il tutto e si appendeva ai punti esterni del tetto di due archi, sopra il basamento. Ci sono voluti diversi minuti per sollevarli dal pavimento alla posizione di installazione, quindi diverse ore per fissare i sei connettori mentre veniva effettuato un movimento orizzontale per allineare i fori nel tetto per allineare i tre connettori, a circa 3,5 metri su ciascuno dei vertici di il triangolo. C’è voluto tempo, come ha spiegato Matteo Ortolan, product manager della Maeg Costruzioni, general contractor.

© Sicuramente la piattaforma

L’installazione di questa trave segna la fine del contratto di Maeg per la ricostruzione dello stadio, un progetto che ha richiesto una pianificazione meticolosa e una particolare attenzione ai dettagli tecnici. L’area del terreno dovrebbe essere completamente pulita e pronta entro il 15 settembre Ad accogliere i tifosi della quarta giornata di Serie A. Una volta terminati i lavori, il Gewiss Stadium offrirà un’esperienza ancora migliore agli spettatori e rafforzerà la sua posizione tra i moderni impianti sportivi italiani.