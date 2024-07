Una scoperta terribile. Gli archeologi sono terrorizzati. “Maschera d’oro del sangue umano”

I ricercatori hanno esaminato la maschera d’oro della cultura sicana, che abitava il nord del Perù nell’VIII e nel XIV secolo d.C., e hanno scoperto che i pannelli decorativi che coprivano la maschera d’oro scoperta in uno dei luoghi di sepoltura erano fatti di vernice contenente sangue umano . Cosa sappiamo della cultura sicana? Perché hanno usato sangue umano?

La cultura Sicana (chiamata anche cultura Lambayeque) abitò quella che oggi è la costa settentrionale del Perù dal 750 al 1375. Durante il periodo Sicano medio (900-1100 d.C.) I metalmeccanici producevano oggetti decorativi in ​​oro come tazze, gioielli e oggetti pericoloso Fino aMolti dei quali sono stati trovati nelle tombe dell’élite al potere.



Maschera d’oro sicana scoperta in Perù.

Fonte: Giornale di ricerca sul proteoma

Negli anni ’90, gli archeologi scavarono la tomba di una figura d’élite, dove scoprirono uno scheletro seduto a testa in giù, dipinto di rosso brillante con vermiglio, e Maschera d’oroUN Coprendo la sua rotturaCranio. Nelle vicinanze furono collocati anche due scheletri di giovani donne in posizione di parto e, ad un livello più alto, furono collocati anche gli scheletri di due bambini accovacciati. Che cosa significa tutto questo?

In uno studio pubblicato su “Giornale di ricerca sul proteoma“ Gli scienziati hanno analizzato un piccolo campione di vernice della maschera utilizzando la spettroscopia a infrarossi e hanno anche eseguito un’analisi proteomica utilizzando la spettrometria di massa, rivelando che Il rivestimento contiene sei proteine sangue LodzekSììInclusa l’albuminaeh Siero e immunoglobulineeh C.



La maschera dopo il rilevamento e la stessa maschera dopo la ricostruzione

Fonte: Giornale di ricerca sul proteoma

Altre proteine ​​nella maschera provengono dagli albumi. Poiché le proteine ​​sono così degradate, i ricercatori non sono stati in grado di determinare l’esatto tipo di uova di uccello utilizzate per produrre la vernice, ma un probabile candidato è l’anatra muta.



La piramide in cui è stata fatta la scoperta

Fonte: Giornale di ricerca sul proteoma

Gli scienziati ritengono che l’identificazione delle proteine ​​del sangue umano indichi questo La disposizione degli scheletri era associata alla “rinascita” del defuntocon la “pittura di sangue” che forse simboleggia la “forza vitale”.

Fonte: Planeta.pl/Giornale di ricerca sul proteoma/Patrimonio quotidiano/Biblioteca nazionale di medicina/Portale di ricerca

