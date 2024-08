Una scoperta straordinaria a Göbekli Tepe. Intervento cosmico

In un nuovo articolo, Sweatman lo riporta Il segno su uno dei pilastri di pietra di Gobekli Tepe sembra una cometa, il che potrebbe suggerire il desiderio di perpetuare la conoscenza su un evento legato a un corpo celeste. È una sorta di “monumento” all’intervento cosmico nella vita sulla Terra, destinato a illustrare una precedente catastrofe che ha coinvolto un corpo extraterrestre. Questa scoperta è collegata alla teoria degli scienziati secondo cui circa 13.000 anni fa, intorno al 10.850 a.C., un meteorite cadde sulla Terra e la sua esplosione portò al cambiamento climatico in alcune parti del mondo. La teoria dei ricercatori presuppone che questo evento abbia dato inizio all’ultimo episodio glaciale durato più di mille anni.









– Sembra che gli abitanti di Gobekli Tepe fossero acuti osservatori del cielo, cosa prevedibile considerando che il loro mondo fu devastato dall’impatto dei frammenti di cometa. Questo evento potrebbe aver segnato l’inizio di una nuova civiltà, dato il via a un’altra religione e stimolato lo sviluppo dell’agricoltura per far fronte al clima freddo. I loro tentativi di registrare ciò che vedevano furono probabilmente i primi passi verso lo sviluppo della scrittura migliaia di anni dopo, ha detto Sweetman.

I risultati della ricerca sono stati pubblicati in “Tempo e mente. Giornale di Archeologia, Consapevolezza e Cultura“.