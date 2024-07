Una scoperta insolita. L’enorme fossato che “proteggeva i re biblici”

Da anni sono in corso gli scavi archeologici nella Città di Davide. Le nuove scoperte sulle scoperte in questo sito non stanno solo emergendo Realizzazioni sorprendenti degli antichi abitanti di queste zonema ne aprono anche uno “nuovo”. Una discussione di termini trovati nella letteratura biblicarelativo alla topografia di Gerusalemme”.

Gli scienziati stanno ancora una volta verificando l’esistenza dei luoghi menzionati nella Bibbia. Una massiccia fortificazione scoperta durante gli scavi nel parcheggio Givati ​​a Gerusalemme Est risolve un mistero di vecchia data. Ci sono stati numerosi tentativi di identificare il fossato negli ultimi 150 anni, e ora è stata rivelata per la prima volta la struttura che proteggeva la parte originaria di Gerusalemme descritta nella Bibbia.

– La trincea è stata creata a seguito di un’estrazione di materiale su larga scala Un grande canale recintava la Città di Davide. Le sue dimensioni e la sua struttura ne rendevano impossibile il passaggio. Inizialmente, lo scopo di questa formazione rocciosa non era chiaro, ma ulteriori scavi e il collegamento del ritrovamento a scoperte precedenti ci hanno permesso di determinare che si trattava della linea settentrionale delle fortificazioni, ha affermato in un comunicato stampa l’Autorità israeliana per le antichità.