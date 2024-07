Una nuova funzionalità molto utile in Windows, ma devi abilitarla

Windows 11 ha introdotto una funzionalità molto utile in uno dei recenti aggiornamenti. Tuttavia, non è abilitato per impostazione predefinita, quindi devi farlo manualmente.

Probabilmente ti sei imbattuto molte volte in cui un’applicazione sul tuo computer smette di rispondere. Tutti i tentativi di rianimarla fallirono e non c’era altra scelta che semplicemente ucciderla. Per fare ciò, il modo più semplice è andare al task manager, trovare il processo appropriato e quindi terminarlo. Ora c’è un’opzione più veloce e più semplice se la abiliti.

Termina l’attività in Windows 11

In uno dei recenti aggiornamenti, Microsoft ha introdotto una nuova funzionalità per Windows 11 che renderà più semplice disabilitare app e giochi che non rispondono. Non sarà più necessario entrare nel Task Manager. Basta fare clic con il pulsante destro del mouse su un particolare programma nella barra delle applicazioni e verrà visualizzata l’opzione Termina operazione. Più facile, più veloce e più divertente.

Il problema è che questa opzione è disabilitata per impostazione predefinita, quindi devi attivarla manualmente. Fortunatamente, questo è molto semplice e richiede l’inserimento delle impostazioni del sistema operativo. A questo scopo è necessario:

Fai clic sulla combinazione di pulsanti Win+I per aprire le Impostazioni di Windows 11

Seleziona la scheda “Sistema”.

Quindi seleziona la scheda “Per sviluppatori”.

Il passaggio finale è attivare la funzione “Termina attività”.

E questo è tutto. D’ora in poi potrete disattivare i singoli processi direttamente dalla barra delle applicazioni di Windows 11 senza dover avviare il Task Manager.

Aspetto: Hai una schermata della morte in Windows? Esiste una soluzione temporanea



Aspetto: Hai questa versione di Windows? È meglio aggiornarlo, c’è una data specifica

Fonte immagine: tomeqs / Shutterstock.com

Fonte testo: Tom’s Devices