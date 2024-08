Una nube di anidride solforosa si avvicina alla Polonia. “Il rischio può essere considerato marginale.”

In un’intervista al PAP Professore Ph.D. Ingegnere Artur Padida dell’Università della Tecnologia di Varsavia Ha confermato che il vulcano eruttato in Islanda ha rilasciato enormi quantità di polvere, tra cui grandi quantità di anidride solforosa, oltre a una serie di altri inquinanti.

“Il rischio può essere considerato marginale.”

Lo ha comunque sottolineatovulcano Questi inquinanti hanno una forza di espulsione così forte che raggiungono le parti più alte dell’atmosfera e, anche se si spostano per lunghe distanze, solo una piccola parte di essi migra nella bassa troposfera.Oppure – come ha detto l’esperto – La parte dell’atmosfera in cui si svolge la maggior parte delle attività umane.

Professor Baded Ha confermato che le mappe e le illustrazioni dell’inquinamento che appaiono nei media sono corrette. Va però chiarito che si trova al di sopra della “zona di respirazione umana”. Il rischio di effetti negativi sulle persone derivanti dal movimento delle nubi di anidride solforosa può essere considerato marginale.– ha concluso il professore.

Quali sono le previsioni del GIŚ?

Maciej Karczynski, portavoce del capo dell’Ispettorato per la protezione dell’ambiente Dillo a Bab Previsioni CAMS Non indica la presenza di elevate concentrazioni di anidride solforosa pericolose per la salute nella zona respiratoria umana. Lo ha spiegato Le concentrazioni previste di questo inquinante in Polonia sulla superficie terrestre variano tra 0-2 µg/m3 e potrebbero essere più elevate localmente nell’ordine di 2-5 µg/m3. Come ha confermato, Si tratta di valori che rientrano nella categoria +molto buono+ dell’indice polacco della qualità dell’aria per il biossido di zolfo.

Portavoce CIEP Lo ha spiegato Un pennacchio di alte concentrazioni di anidride solforosa sulla Polonia il 26 agosto 2024, mostrato sulle mappe di previsione fornite dal Copernicus Atmosphere Monitoring Service, indica il verificarsi di crescenti concentrazioni di questo inquinante nell’atmosfera a un’altitudine di circa 1.500 metri. .

Secondo Karczynski questo è anche il risultato delle misurazioni della concentrazione di anidride solforosa nelle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria CIEPMonitorare la qualità dell’aria nella zona di respirazione, ad un’altezza di circa 1,5-4 metri sopra il livello del suolo, e confermare i dati delle previsioni. Attualmente, i risultati delle misurazioni nella Polonia nordoccidentale, nella direzione del flusso del pennacchio, indicano basse concentrazioni di SO2. – libri.

Sesto focolaio da dicembre

Giovedì il servizio meteorologico locale ha segnalato un’eruzione vulcanica nella penisola di Reykjanes, nel sud-ovest dell’Islanda. Questa è la sesta eruzione vulcanica nella penisola dal dicembre dello scorso anno. Anche lì il vulcano ha eruttato all’inizio di giugno e la sua eruzione è continuata per 24 giorni. Ci sono state nove eruzioni a Reykjanes dal 2021. Eruzioni vulcaniche Ci sono le cosiddette eruzioni fissurali, che di solito non interrompono il traffico aereo perché non causano grandi esplosioni o una significativa diffusione di cenere nella stratosfera.