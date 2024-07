Una grande tragedia. E’ morto un ex giocatore dell’Ekstraklasa. Aveva 34 anni

Una notizia molto triste è stata annunciata dal club GKS Futsal Tychy sui social media. È morto all’età di 34 anni il suo ex giocatore Piotr Kubica. Non è stata fornita alcuna causa di morte.

Kubica è un giocatore del GKS di lunga data, avendo giocato nelle squadre giovanili e da senior nell’Ekstraklasa. Lunedì pomeriggio il club di Tichy ha annunciato la sua morte. Morì all’età di 34 anni.

“Questa è una tragedia inimmaginabile, che purtroppo è una realtà e non potremo accettarla e venirne a capo per molto tempo. Domenica 21 luglio è morto Piotr Kubica, un meraviglioso marito, padre, amico e amante di un calciatore… sorrideva sempre e dava a tutti intorno a lui una visione positiva della vita. Amava il pallone e il pallone amava lui.

Vale la pena notare che è stata lanciata una campagna di raccolta fondi per la famiglia del defunto Piotr.

“Oggi, oltre al sostegno psicologico, la famiglia del defunto Piotr ha bisogno anche di sostegno finanziario. Pertanto, a nome della Tyska Futsal League, della Tyska League of Sixes e delle squadre da lui rappresentate, ovvero Jesion e “A’msterdamu Duet”, abbiamo preparato questo gruppo per contribuire in questi momenti molto difficili per la famiglia e i propri cari”.

