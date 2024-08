Un viaggiatore avverte della famosa isola. “Non tornerò mai più qui”

Christina Ford, 63 anni, viaggia da sola in giro per il mondo. Sebbene riporti ricordi positivi della maggior parte dei suoi viaggi, ci sono anche luoghi che associa a ricordi peggiori. Uno di questi è Mykonos. L’isola greca ha alienato Tiktokir. Scopri perché.

Una viaggiatrice solitaria in un posto in cui non tornerà mai più

L’ultimo viaggio di Christina è stato a Mykonos. Sono rimasto sorpreso dalla cultura della mancia sull’isola. Durante il suo soggiorno apprezzò il lavoro delle persone che la servirono e lasciò loro delle mance. Tuttavia, dopo aver lasciato la stanza, le chiese più soldi.

“È pazzesco”, ha iniziato a dire nel suo video. “Mykonos, non so cosa c’è che non va in te”, ha aggiunto.

La donna vive a Londra, che non è un posto economico in cui vivere. Tuttavia, non si aspettava che i prezzi e il comportamento degli operatori del settore turistico in vacanza la deludessero così tanto. La canadese ha rivelato di aver pagato 777 dollari per un soggiorno di tre giorni a Mykonos e le è stato anche chiesto di lasciare la mancia.

Nonostante lo splendido scenario che caratterizza l’isola, Christina ricorda le mance e i complimenti ricevuti dai camerieri durante la crocierache trattano i viaggiatori singoli in un modo completamente diverso.

“In tutti i miei anni di viaggio, non ho mai visto niente del genere”, ha detto. “Penso anche che se fossi stata greca e non canadese – cosa che alcune persone spesso scambiano per americana – non mi avrebbero chiesto niente. per una mancia.” La donna ha aggiunto che lascia sempre la mancia se è soddisfatta del servizio. Tuttavia, non è abituata a nessuno che le imponga questo.

La mancia è solo l’inizio

Nel video seguente, la tiktoker ha rivelato che i consigli erano solo la ciliegina sulla torta per una vacanza non proprio bella. Consiglia a chiunque viaggi da solo di non andare a Mykonos a causa del modo in cui viene trattato dallo staff dell’isola.

Ford voleva bere qualcosa prima di cena, ma al primo bar le è stato detto che avrebbe dovuto spendere almeno 100 euro per aspettare il servizio. In un altro bar le è stato rifiutato un posto per una persona, anche se il ristorante era quasi vuoto.

“Mykonos, nella sua apparente disperazione di fare soldi, discrimina i viaggiatori singoli”, ha detto al Daily Mail.

