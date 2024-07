Un verdetto devastante per i tifosi del Lech. Non hanno dubbi sul calcio

Il Lech Poznan ha completamente distrutto la stagione precedente. Nonostante sia rimasto a lungo nella partita del campionato polacco, o almeno sul podio del campionato, alla fine dello Spring Tour è rimasto completamente indietro. Non ha vinto nessuna partita negli ultimi cinque turni e si è classificata solo al quinto posto in classifica. In questo modo non è arrivato alle Coppe dei Campioni. A fine stagione, l’allenatore Marius Romack è stato sostituito da Nils Frederiksen, ma lo sparring estivo non fa presagire grandi miglioramenti. Non c’è da stupirsi che a Poznań si respiri un’atmosfera negativa.

Indagine devastante intorno a Lech Poznań. I tifosi hanno dato il loro verdetto

Questo è il risultato di un sondaggio condotto dagli autori del sito negli ultimi sette giorni kkslech.com. I risultati del sondaggio sono stati devastanti, raggiungendo il 69,9%. I partecipanti che seguono gli eventi del Lech ogni giorno e, soprattutto, per tutta l’estate, non credono nemmeno alla promozione alle Coppe Europee – si legge sul sito. Inoltre, oltre il 40% dei tifosi ritiene che questa stagione sarà peggiore della precedente. Il 29,5% degli intervistati occupa i posti 4-6. Solo l’8,5% crede nel campionato polacco. Tifosi.

Perché questo pessimismo? Basta guardare i risultati delle amichevoli. Il Lech è riuscito a battere il Banik Ostrava solo 2-0. Hanno perso due partite – contro Piast Glijevic e FK Teplice – 0:1 e 0:2, e ne hanno pareggiate una contro il Dundee FC 1:1. Non è successo molto in termini di rinforzi. Solo due nuovi giocatori sono arrivati ​​al club: Brian Fiabema e Alex Douglas. Nika Kvkveskiri e Alan Czerwinski se ne sono andati.

I tifosi del Lech Poznań non lo sopportavano. Lo hanno già annunciato. “Niente doping”

In questo caso, domenica sul profilo Facebook dei tifosi del Lech Poznań è apparso un annuncio a sorpresa. -Tifosi dei Colleges – Primo tempo senza tifo! Davanti a noi la prima partita della nuova stagione. Stagione dopo stagione, ci promettiamo molto a vicenda. Innanzitutto evitare errori e trarre conseguenze dai responsabili. Questo è il risultato dell’incontro tra i rappresentanti dei tifosi e il consiglio d’amministrazione del Lech Poznań, avvenuto pochi giorni fa. Nella partita contro Gornik Zabrze non faremo il tifo durante il primo tempo. Nella seconda – a prescindere dal risultato – si parte a tutto vapore. Stiamo aspettando che i capi dei Collie facciano una mossa: stiamo leggendo.

Domenica 21 luglio a Poznań si svolgerà la partita tra Lech Poznań e Gornik Zabrze nel primo turno dell’Ekstraklasa. Inizio alle 17:30.