un test. Conosci i giochi e i detti famosi? 100% solo per chi è cresciuto nella Repubblica Popolare Polacca

Tempi della Repubblica popolare polacca Dietro di noi, ma ovviamente questo non significa che se ne siano dimenticati. Molti li guardano ancora con commozione, soprattutto quelli che ricordano esattamente com’era allora. Non è stato facile: nel negozio mancavano i prodotti di base, la polizia manteneva l’ordine e viaggiare all’estero era difficile. Questi sono solo alcuni dei punti a cui potresti relazionarti PRL-M.

Metti alla prova le tue conoscenze e scopri quanto bene ricordi i tempi della Repubblica popolare polacca

un test: Conosci i famosi giochi e detti della Repubblica popolare polacca?

Sei cresciuto durante il periodo della Repubblica popolare polacca? Grande! Quindi, se hai una buona memoria, hai buone possibilità di avere una serie completa di punti nella nostra memoria Accogliente. Tuttavia, per non rendere le cose troppo facili, non chiederemo cose che sono molto caratteristiche della Repubblica popolare polacca, come piatti o mobili, ma detti e detti Giochi che a quei tempi tutti i bambini conoscevano bene.

cosa succede se Periodo della Repubblica popolare polacca Lo sai solo dalle storie, quindi non preoccuparti di nulla. Mettiti alla prova con il nostro test e scopri quanto bene ascoltano i tuoi anziani. buona fortuna!

Fonte: Interradio

