Un ricco ecosistema nelle nostre microonde

Lo studio, condotto da scienziati spagnoli dell’Università di Valencia e dalla società di biotecnologia Darwin Bioprospecting Excellence SL, ha analizzato campioni prelevati da 30 forni a microonde utilizzati nelle case, nei luoghi di lavoro e nei laboratori. Gli specialisti hanno pubblicato i risultati del loro lavoro sulla rivista Frontiere della microbiologia.

Si scopre che le radiazioni a microonde, contrariamente alla credenza popolare, non uccidono completamente i batteri Escherichia coli IL SalmonellaChe può causare malattie.

I microbiologi, guidati dalla dottoressa Alba Iglesias, sono stati in grado di coltivare 101 ceppi di batteri da campioni prelevati da forni a microonde. Era dominato dalle seguenti specie: Bacillo, Micrococco E Stafilococcoche si trovano comunemente sulla pelle umana e sulle superfici che molte persone utilizzano frequentemente. In alcuni forni a microonde sono state trovate anche specie patogene come… Klebsiella IO Prefundimon. Le stufe utilizzate nei laboratori contengono la più grande diversità genetica di batteri.

In molti casi, dove i campioni provenivano da forni a microonde utilizzati nelle case, nei luoghi di lavoro e nei laboratori, gli esperti hanno anche riscontrato che gli estremofili sono in grado di resistere a forti radiazioni, alte temperature e aria molto secca.

I microbiologi spagnoli hanno notato che gli organismi resistenti scoperti nelle microonde potrebbero diventare altamente resistenti alle condizioni estreme attraverso l’evoluzione, ricevendo regolarmente dosi di radiazioni. Le loro caratteristiche possono essere utilizzate in biotecnologia, ad esempio nel biorisanamento di rifiuti tossici. In futuro, gli scienziati vorrebbero esaminare come il microbioma nelle microonde cambia nel tempo.

Studi simili sono già stati condotti in precedenza, dove i ricercatori hanno trovato diverse comunità di microrganismi, anche nelle lavastoviglie e nelle macchine da caffè, ma per la prima volta gli spagnoli si sono concentrati sull’esame dei forni a microonde in termini di microbioma.

