Un ragazzo intelligente ha venduto la PlayStation 5 come una macchina per la pizza

Come si vende il kit PlayStation 5 senza essere presi di mira da Sony? Ad esempio, come macchina per cuocere la pizza.

I devkit sono le prime versioni delle console che contengono strumenti aggiuntivi utili nella produzione di giochi. Di solito sono rigorosamente controllati, quindi vendere macchine non è facile. Se Sony lo venisse a sapere, probabilmente lo studio verrà bandito dai giapponesi e quindi non potrà più contare su alcun hardware. Tuttavia, qualcuno intelligente ha trovato il modo di farlo.

Kit di sviluppo per PlayStation 5 Edizione Pizza

Uno dei kit di sviluppo per PlayStation 5 è stato venduto come macchina per cuocere la pizza. Il dispositivo ha una forma abbastanza specifica, grazie alla quale il triangolo di questa piastra italiana si inserisce perfettamente al centro dell’alloggiamento. Il venditore è stato particolarmente innovativo perché ha aggiunto al dispositivo un cucchiaio con il logo PlayStation.

Questa versione del devkit è stata venduta per l’equivalente di circa 6,5 ​​mila PLN. L’euro, ovvero (al tasso di cambio attuale) circa 27,8 mila. Zloty. Una cifra molto buona per un dispositivo che può smettere di funzionare da un momento all’altro. È sufficiente scoprire che non viene utilizzato come previsto.

Qualcuno ha venduto un kit di sviluppo per PS5 come “Playstation Pizza Kit” e ha funzionato… è stato venduto per $ 6.000 Hay probabilmente eviterà di essere cancellato dalla Sony a causa della vendita del suo kit di sviluppo pic.twitter.com/UZMatNEvoC — consolevariazioni (@consolevariant) 4 luglio 2024

Non è noto quando il devkit sia stato venduto. Sebbene la storia ad esso correlata abbia guadagnato popolarità negli ultimi giorni, alcuni rapporti sostengono che l’accordo sia effettivamente avvenuto nel 2021. È possibile che il dispositivo sia stato rubato o provenisse da uno studio chiuso.

