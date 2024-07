Un picco di casi di Covid-19 dopo i concerti di Taylor Swift

Quasi tutta l’Italia ha recentemente segnalato un aumento delle infezioni da un’altra variante del coronavirus, la maggior parte delle quali lievi. I sintomi includono febbre, naso che cola e talvolta problemi di stomaco.

L’incremento maggiore si registra in Lombardia; Oltre mille impressioni in pochi giorni. Gli esperti spiegano che si tratta di grandi folle, come i due concerti della star americana: 65mila persone ciascuno. E migliaia di tifosi si sono radunati attorno allo stadio.

Occorre cautela, dice Attilio Fontana, assessore alla Regione Lombardia.

I virologi assicurano che non c’è motivo di allarmarsi, ma non è da sottovalutare la recidiva dei contagi.

“La situazione è molto tranquilla, conviviamo con questo virus e continueremo a farlo ancora per qualche anno”, ha detto il professor Fabrizio Bregliasco dell’Università degli Studi di Milano. Ha osservato che i dati sui decessi e sui ricoveri erano scarsi, preoccupando soprattutto gli anziani e i deboli che non avevano un’immunità sufficiente. Pertanto, secondo lui, queste persone dovrebbero indossare maschere; Come con le persone infette.

“Quasi tutti noi abbiamo già l’immunità ibrida, perché siamo stati contagiati o vaccinati, o entrambi”, ha spiegato il noto virologo italiano. Tuttavia, il problema è che questa è già una protezione incompleta.

Il professor Matteo Bassetti ha detto in un’intervista alla stampa che il Covid-19 non fa più paura. “Sono due giorni che ho il naso che cola.

Nell’ultima settimana l’Italia ha segnalato 40 decessi e oltre 1.200 ricoveri, di cui 43 in terapia intensiva. Queste cifre sono più alte rispetto ai sette giorni precedenti.

Secondo gli esperti il ​​numero di 9mila contagi registrati nell’ultima settimana andrebbe moltiplicato per dieci perché questo, dicono, è il vero quadro di questa fase del Covid-19.

Silvia Vysocca di Roma