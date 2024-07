Un nuovo progetto di governo. Bonnick chiede: “Perché?”

YouTube / ZET Radio / WP SportoweFakty / Krzysztof Urban / Sławomir Nitras / Zbigniew Boniek



Pyotr Bobakovsky

17 luglio 2024, alle 14:51





Zbigniew Boniek ha criticato una delle disposizioni del progetto di emendamento alla legge sullo sport. “Ma sarebbe facile spostarsi, ed è questo il punto?” – chiede in un post su X.

“Il progetto di modifica della legge sullo sport prevede l’introduzione di un sistema di quote di genere. Dopo aver apportato modifiche ai consigli di amministrazione delle federazioni sportive, che comprendono da due a cinque membri, nei consigli di amministrazione deve esserci almeno un rappresentante per ogni genere consiglieri composti da sei o più persone, il Ministero dello Sport e del Turismo ha annunciato mercoledì (17 luglio) sul sito X che “regole simili si applicano agli organi di controllo interno”.

MSiT e il suo presidente, Sławomir Nitras, sostengono più donne di prima nelle autorità delle federazioni sportive. Le quote di genere nei consigli di amministrazione sono in vigore in diversi paesi europei, tra cui Danimarca, Francia e Spagna.

Zbigniew Boniek, che vede un problema nel progetto presentato, ha commentato l’idea dei cambiamenti.

“Ma sarebbe facile aggirarlo, ed è questo l’obiettivo? Perché introdurre una clausola del genere? I sindacati nomineranno organi direttivi composti da 6-7 persone e i consigli di amministrazione si riuniranno una volta ogni sei mesi vuole? ” – ha commentato X, ex presidente della Federcalcio polacca e attualmente vicepresidente della Federcalcio europea.

Guarda il video: “In diretta dall’Euro”. Lamine Yamal scoperta e protagonista di Euro 2024. “Qual è il prossimo passo?”



La conferenza, il cui tema era la promozione della condizione femminile (che sarà inclusa nel progetto di emendamento del governo alla legge sullo sport), si è svolto presso il Senato della Repubblica di Polonia. Il Ministro dello Sport e del Turismo ha presentato le principali ipotesi.

– Non c’è dubbio sul grande ruolo delle donne nello sport e nella vittoria di medaglie. Quando i risultati atletici sono decisivi, le donne dimostrano il loro valore. Vogliamo introdurre modifiche alla legge, tra le altre cose: Nitras ha detto, citato dalla General News Agency, che sarebbe più facile per le madri tornare allo sport dopo il parto, in modo che abbiano un ruolo maggiore nello sport federazioni, dove sono le donne, non gli uomini, a vincere le medaglie.

Oltre all’introduzione della quota di genere, il progetto del governo prevede, tra l’altro: di estendere da sei a dodici mesi il periodo in cui una donna può ricevere una borsa di studio sportiva dopo la nascita del figlio, nonché di aumentare l’importo raccolto da 50 a 81,5%. Importo della sovvenzione.

Aspetto:

Il ministro dello Sport ha parlato di Romanovsky. “Mi sono difeso in tribunale”

Premi per la Nazionale polacca dopo Euro 2024? Conosciamo la posizione del governo