Un ingegnere lascia il lavoro e resta a casa con i figli. “Le altre madri erano le peggiori.”

Abbiamo quattro figli, di 19, 15, 7 e 5 anni. Mia moglie Andrea guadagna più di 500.000 dollari. fessura. Ogni anno lui è il capofamiglia della famiglia mentre io mi prendo cura dei bambini da sette anni.

Lavoravo a tempo pieno come ingegnere di progettazione di merci presso un’azienda di produzione industriale globale, ma ho lasciato l’azienda quando è nato il nostro terzo figlio. All’epoca guadagnavo uno stipendio a sei cifre, così come mia moglie, che era direttrice marketing presso uno studio legale.

Ho lavorato per la stessa azienda per 15 anni e sono rimasto soddisfatto



Ho avuto la libertà di lavorare su progetti che mi interessavano. L’atmosfera era fantastica e ho stretto molti rapporti professionali e amicizie.

Quando ho detto ai miei colleghi che avrei lasciato il lavoro per diventare padre, sono rimasti scioccati dal fatto che stavo lasciando un lavoro così ben pagato. Si chiedevano anche quanti soldi guadagnava mia moglie per rendere possibile questo cambiamento di stile di vita.

Quando lavoravo ancora in ufficio, ho iniziato a lavorare a sei anni, quindi mia moglie si prendeva cura dei bambini la mattina e quando finivano la scuola io ero a casa.

Quando è nato il nostro terzo figlio, sapevamo che la nostra dinamica familiare doveva cambiare



Sentiva che era importante avere un genitore costantemente a casa che si prendesse cura dei bisogni dei bambini. Mia moglie non era pronta a fermare la sua carriera in rapida crescita, quindi ho deciso di farlo.

Abbiamo preso in considerazione l’idea di organizzare l’assistenza all’infanzia come opzione, ma il costo avrebbe assorbito una parte significativa del mio reddito al netto delle imposte.

Sapevo che era la decisione giusta, ma ero nervoso per un cambiamento così grande. Non è stato solo un cambiamento di carriera, è stata una trasformazione completa della vita. Stavo entrando in un ruolo per il quale forse non ero del tutto preparato.

Non mi pento di nulla, ma questo non significa che sia sempre stato facile



Mi mancano la mia carriera, i miei successi, le mie relazioni e altre parti della mia identità. Trascorrere molto tempo con i bambini rafforza le amicizie con loro, ma sostituisce anche il tempo di contatto con amici e colleghi adulti.

Ma Come padre, sento più significato e soddisfazione nel mio lavoro che nell’essere un ingegnere.

I nostri figli non capiscono che avere il padre costantemente a casa non è la norma. Non adoriamo i ruoli tradizionali: sappiamo solo che è così che funziona la nostra famiglia.

Mia moglie ed io avevamo un rapporto sano e forte prima di prendere questa decisione, e continua a crescere e svilupparsi. L’amore, il rispetto, l’impegno e l’attrazione reciproca non dipendono dai titoli di lavoro. Anzi, trovo mia moglie una compagna più attraente e sono sicuro che direbbe la stessa cosa.

Sono molto orgoglioso di lei perché ha avuto un successo finanziario. Il rispetto e la comunicazione sono fondamentali nella nostra relazione per evitare sentimenti difficili.

Mia moglie ha ammesso che a volte si sente un genitore di “seconda scelta”.



I nostri figli mi preferiscono perché passo molto tempo con loro. Ho un vantaggio quando si tratta di essere genitore, il che a volte fa sentire mia moglie come se si stesse perdendo momenti importanti nella vita dei bambini, il che è una specie di paura dell’essere genitore.

Cerco di spiegarle che ci sono lati positivi e negativi nell’essere il genitore “preferito”. A volte le condizioni di un animale domestico cambiano velocemente quanto il tempo. Un attimo prima sei la persona migliore del mondo, e il minuto dopo non hanno più bisogno di te.

Il mio legame speciale con i miei figli mi ricorda che ho preso la decisione giusta. Ma include le difficoltà che un genitore casalingo deve affrontare: niente pause, niente giorni di malattia, niente ferie pagate. “Preferito” non significa solo abbracciarmi, significa anche aiutarmi con i compiti, rifare il letto un paio di volte e pulirmi il sedere.

Lavoro almeno 12 ore. Un giorno, sette giorni su sette



Con sei persone in casa, le faccende di bucato, bucato, pulizia e preparazione del cibo a volte possono sembrare infinite, ma a me non sembrano mai irregolari. Mia moglie ed io siamo una squadra con responsabilità diverse, ma non abbiamo una divisione specifica delle responsabilità e della cura dei bambini.

Di solito sono responsabile di svegliare i bambini, accompagnarli da e verso scuola, pulire, lavare i piatti, fare il bucato, giocare, attività di apprendimento, pranzo e aiutare con i compiti. Alleno anche tutte le squadre sportive dei miei figli.

Mia moglie spesso aiuta, ma nelle settimane in cui viaggia per lavoro, sono io a sopportare il peso.

La mia comunità è composta quasi interamente da madri



È difficile instaurare rapporti con altri genitori casalinghi perché la maggior parte di loro sono donne. Nella mia esperienza, le mamme si sentono più a loro agio con le altre mamme, quindi ci vuole più tempo per raggiungere quel livello di comfort con il papà.

Un’altra sfida quando si incontrano nuove famiglie è la domanda: “Cosa fai?” Ciò si traduce sempre in un silenzio imbarazzante prima di rivelare che sono un papà casalingo. A volte mi sento costretto ad aggiungere che ho già avuto una carriera di successo.

Le persone non sempre ci supportano



Una volta ho avuto una situazione tra una studentessa di seconda elementare e i suoi amici in cui uno dei bambini sembrava essere stato escluso. Ho risolto la questione rispettosamente e ho raccontato tutto a mia moglie. Il padre del secondo figlio non pensava che la situazione fosse stata gestita adeguatamente e ha commentato a mia moglie: “La madre l’avrebbe gestita diversamente”.

Un’altra volta stavo parlando con il padre di un bambino che voleva iscriversi alla facoltà di ingegneria. Ho detto alla madre che suo figlio poteva parlarmi perché avevo una laurea in ingegneria. Lei sembrò sorpresa e disse: “E guarda dove ti ha portato questa testimonianza”.

Cosa farò quando i miei figli saranno grandi? Me lo chiedo spesso



Se dovessi tornare al lavoro per motivi finanziari, farò tutto ciò che è nell’interesse della mia famiglia.

Il nostro figlio più giovane inizierà la scuola tra poco più di un anno, quindi probabilmente avvierò un’attività in proprio o prenderò un hobby e lo trasformerò in una fonte di reddito. Sono sicuro che non tornerò a studiare ingegneria ma mi dedicherò a un altro campo.

In questo momento, adoro conoscere i miei figli a un livello più profondo. Vedo la loro unicità e le stranezze divertenti che li rendono quello che sono. Mi sento come se fossi seduto in prima fila nella loro vita. Voglio sfruttare al massimo questa opportunità.

