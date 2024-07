Un incidente che ha coinvolto la squadra polacca! Sono rimasti feriti. nuove notizie

Secondo il quotidiano tedesco “Traunsteiner Tagblatt” l’incidente è avvenuto sulla strada B 305 in direzione Enzell. In una strada un gruppo di ciclisti composto dai nostri dipendenti voleva girare a sinistra, quindi hanno segnalato.

Per ragioni ancora sconosciute, un motociclista di 78 anni che si avvicinava da dietro si è scontrato con l’atleta polacca di 20 anni Leoya Kopin. Il motociclista ha poi sbandato e si è scontrato con l’allenatore olandese Henk Hospice e il vice allenatore Roland Selak. Anche l’olandese ha avuto un grave incidente e si è fermato alla barriera di protezione.

Incidente della nazionale polacca in Germania. “Questo è una specie di miracolo”



I tre feriti hanno dovuto essere trasportati in ospedale. L’Henk Hospice era in gravi condizioni ed è stato trasportato in elicottero. Tuttavia, come ha confermato Niedvedski in un’intervista a Fact, l’olandese e l’attore polacco non hanno riportato ferite mortali.

— Come inizialmente accertato, il motociclista ha superato notevolmente il limite di velocità. Secondo le informazioni finora non ci sono fratture in nessuno, il che è un miracolo, perché l’evento sembrava tragico. Soprattutto nel caso del Coach Hospice. Solo la gamba di Leoya è gonfia e i medici stanno cercando il motivo – dice il direttore sportivo della nostra Nazionale.

