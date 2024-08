Un importante ammodernamento di un impianto vecchio di 90 anni a Rimini – Stadiony.net

26.08.2024 14:49

Fonte: Stadiony.net; Autore: Jakub Daki



Rimini è di fronte ad un grande cambiamento. Il vecchio stadio Romeo Neri verrà parzialmente demolito e ricostruito. La nuova struttura ospiterà 12.200 spettatori in un impianto moderno e multifunzionale che servirà la città tutto l’anno.

Un grande cambiamento è all’orizzonte

Lo Stadio Romeo di Rimini sta per partire Trasformazione radicale. L’impianto esistente verrà parzialmente demolito e sostituito da uno stadio moderno. Il progetto, che da mesi suscita l’interesse di residenti e autorità comunali, è ormai riconosciuto come vitale per la comunità riminese. Grazie al via libera del Consiglio comunale, il progetto entrerà prossimamente nella fase realizzativa.

Il nuovo stadio, che sorgerà sulle fondamenta del vecchio Romeo Neri, Avrà 12.200 postiDistribuito in cinque settori. L’intera infrastruttura dello stadio sarà progettata per soddisfare le esigenze dei tifosi e degli atleti. Il programma non dispone di una pista di atleticaCiò consentirebbe alle tribune di essere il più vicino possibile al campo, creando un’atmosfera simile ai campi di calcio inglesi.

Il nuovo stadio non sarà solo sede di eventi sportivi. Il programma offre Sviluppo di un centro sportivo e ricreativo completoDisponibile tutto l’anno. Lo stadio sarà dotato di impianti sportivi polivalenti, un centro medico sportivo, zone fitness e benessere, nonché moderne strutture per la ristorazione e lo shopping.

Patrimonio architettonico e sviluppo sostenibile

Sebbene lo stadio sia stato completamente modernizzato, Il progetto prevede la conservazione della storica facciata ovestÈ un esempio di architettura italiana degli anni ’30. Preservare questo elemento è un cenno alla storia che preserva il senso del luogo introducendo soluzioni moderne. L’attenzione ai dettagli e il rispetto della tradizione sono elementi fondamentali di questo ambizioso progetto.

Inoltre è parte integrante del progetto Ripristino delle aree verdi attorno allo stadio e ammodernamento dei percorsi pedonali e ciclabili. Il nuovo sistema di comunicazione ha lo scopo di facilitare l’accesso allo stadio e aumentare la comodità di muoversi nell’area. Sono previsti tre livelli di parcheggio presso lo stadio e un parcheggio aggiuntivo nelle vicinanze, che migliorerà significativamente l’infrastruttura di comunicazione attorno alla struttura.

Cooperazione tra comune e investitore

Il progetto è reso possibile da un partenariato pubblico-privato: Il finanziamento completo dell’investimento è fornito da un investitore privato. Secondo l’accordo, l’area dello stadio sarà di proprietà del comune e l’investitore avrà il diritto di utilizzarla per 90 anni. Trascorso questo periodo, tutte le infrastrutture diventano proprietà del Comune.

La decisione del Consiglio Comunale di approvare un progetto di interesse pubblico è un passo importante nel processo di attuazione dello stesso. finale A settembre è previsto il voto sull’eventuale inclusione del progetto nel Piano triennale delle opere pubblicheCiò consentirà l’inizio della fase successiva dei lavori. Il sindaco di Rimini, Jamil Sadekolwad, sottolinea che il progetto soddisfa le aspettative dei residenti ed è una risposta alle esigenze di una città che merita un impianto sportivo moderno e funzionale.