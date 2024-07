Un gesto ha scatenato una tempesta per Euro 2024. La stella potrebbe non giocare mai più

Merih Demiral ha fatto parlare di sé tra i tifosi turchi dopo il gol segnato con la nazionale contro l’Austria. Il suo gesto dopo il gol ha scatenato una tempesta

Il calciatore ha ricevuto l’organizzazione dei Lupi Grigi associata ad attività di estrema destra e persino al terrorismo

Mehmet Ali Agha, l’autore dell’attentato a Giovanni Paolo II, era in passato legato a questo gruppo

Maggiori informazioni possono essere trovate su Przegląd Sportowy Onet

Aggiungi un commento

Per gli austriaci fu uno shock. Non appena la partita è iniziata, Merih Demiral ha tirato la palla in porta, provocando un’esplosione di gioia sugli spalti, la maggior parte dei quali erano pieni di tifosi turchi. Il 26enne ha aumentato il punteggio nel secondo tempo e ha potuto festeggiare ancora. Ciò che forse è mancato in tutto questo è stato il modo in cui festeggiava i gol.

Continua l’articolo sotto il video

Il calciatore ha alzato le mani, ma non si è fermato qui. Ha unito il pollice, il medio e l’anulare insieme a forma di “W”. Molti follower sui social media hanno notato che questo è il cosiddetto saluto del lupo associato all’organizzazione terroristica dei Lupi Grigi.

L’organizzazione che porta questo nome è il movimento di estrema destra Olkoko, le cui attività sono monitorate dall’Ufficio per la tutela della Costituzione in Germania. Questo gesto ha suscitato rabbia in Germania, dove è stato descritto come razzista a causa delle sue associazioni di estrema destra.

Difendendo il suo gesto, Demiral ha spiegato che è legato all’identità turca. – Avevo in mente una celebrazione particolare. Questo è quello che ho fatto. “Sono molto orgoglioso di essere turco”, ha detto dopo la partita.

Il ministro degli Interni tedesco Nancy Weiser ha condannato il suo comportamento. “Non c’è posto per i simboli degli estremisti di destra turchi nei nostri stadi”, ha detto Vizer. Ha aggiunto: “Utilizzare il campionato europeo di calcio come piattaforma per il razzismo è del tutto inaccettabile”.

In Polonia, il gruppo dei Lupi Grigi è stato collegato al tentato assassinio di Papa Giovanni Paolo II, perché l’assassino, Mehmed Ali Agha, era legato a questa organizzazione.

Merih Demirel e il giudice Artur Soares Dias (Foto: Stu Forster/Getty Images)

Tempesta dopo il gesto di Merih Demiral. La UEFA ha avviato un’indagine

Non si sa ancora quali conseguenze dovrà affrontare Demiral, ma la UEFA ha avviato un’indagine sul suo caso. Al momento il calciatore non è squalificato e la sua squadra si sta preparando per i quarti di finale di Euro 2024 contro l’Olanda.

La Commissione europea ha già indagato sul comportamento inappropriato del calciatore albanese Merlind Daku, squalificato per due partite dopo aver scandito slogan offensivi tra i tifosi, e del calciatore inglese Jude Bellingham per avergli afferrato i genitali. Ora Demiral si unisce a loro.

L’Associazione tedesco-israeliana, che considera i lupi grigi una minaccia per ebrei, armeni, greci e curdi, ha invitato le autorità tedesche a bandire il gruppo. “La superiorità ideologica di questi nazionalisti fascisti minaccia la sicurezza pubblica”, ha affermato in una nota il presidente dell’organizzazione, Volker Beck. Al momento non vi è alcuna reazione da parte del governo turco o della Federcalcio.

La Turchia ha sconfitto l’Austria 2-1 negli ottavi di finale degli Europei e il risultato è stato considerato una delle più grandi sorprese del torneo.

Rimani informato! Lui segue Noi su Google News. Grazie per aver letto il nostro articolo fino alla fine.