Un cadavere è stato trovato in un campo di mais. Le indagini rivelano: c’è stato un omicidio

La scoperta scioccante è avvenuta nel villaggio di Stary Komunin nel comune di Raciąż vicino a Płońsk (Voivodato della Masovia). La famiglia devastata ha allertato la polizia alle 9 di sabato 10 agosto. Il corpo di una donna è stato trovato in un campo di mais con gravi ferite alla testa.

– Abbiamo ricevuto informazioni che il corpo di una donna di 64 anni è stato ritrovato in un campo di grano a poche centinaia di metri dagli edifici nella città di Stari Komun (Comune di Rasik). Ha avuto un trauma cranico. A trovarlo sono stati i suoi familiari, ha riferito la comandante Kinga Drężek-Zmysłowska della questura distrettuale di Płońsk.

Le circostanze esatte del caso sono state indagate dalla polizia e dalla procura. Gli investigatori non forniscono dettagli sull’indagine. È stato riferito soltanto che in questo caso è stato arrestato un uomo di 38 anni, figlio della donna deceduta. Sarebbe stato catturato dagli investigatori nel comune di Strekovo, nel distretto vicino.

Il procedimento che coinvolge il 38enne si è svolto lunedì 12 agosto presso la procura. Sulla base delle prove raccolte, gli investigatori hanno deciso di accusare Pavel M di omicidio.

Le indagini rivelano: c’è stato un omicidio. Arrestato il figlio della donna morta



– La procura ha accusato l’uomo detenuto nel caso, figlio della donna i cui peccati sono stati accertati a Stari Komunin, del reato di omicidio, atto ai sensi dell’art. 148 cp 1. Fu interrogato come indagato. Non ha confessato il crimine di cui è stato accusato, ha detto a “Fakt” Magdalena Savicka-Sojnacka, viceprocuratore distrettuale di Płońsk.

Per le operazioni, in questo momento Pavel M. Gli investigatori non vogliono rivelare il contenuto delle spiegazioni – saranno verificate e in questo caso intraprenderemo ulteriori azioni – insiste il pubblico ministero Magdalena Savicka-Sojnacka.

Dice che siamo alle prime fasi delle operazioni e che gli investigatori hanno ancora molto lavoro da fare. Nell’ambito dell’ulteriore procedimento si dovrebbero ottenere, tra l’altro, perizie di esperti ed eseguire l’autopsia sul corpo della donna.

La procura di Płock ha ora presentato al tribunale una richiesta per l’arresto temporaneo del 38enne. Il caso verrà discusso martedì 13 agosto.

(Fonte: Fakt.pl, PAP, media)

