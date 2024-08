Un bug nella stagione 5 di Diablo 4 ha reso più facile salire di livello, ma Blizzard chiuderà un occhio su questo [Aktualizacja: inny błąd wymusił blokadę mocy jednego z legendarnych Unikatów]

Messaggio

Giochi

8 agosto 2024, alle 08:41

La stagione di Hellhordes ha regalato ai giocatori di Diablo 4 un regalo inaspettato e non pianificato da parte di Blizzard.















Fonte immagine: Blizzard Entertainment/Microsoft. IO





Aggiornamento (8 agosto)

Blizzard Entertainment ha risolto l’errore Diablo 4Questo è ciò che abbiamo menzionato nel messaggio originale. Come leggiamo La voce è stata pubblicata sul forum ufficiale dello sviluppatoreI giocatori possono ricevere una “grande quantità di punti esperienza” a causa di un problema tecnico con un oggetto leggendario (Umbracrux).





Ciò richiedeva di equipaggiare questo oggetto unico e di sconfiggere alcuni boss, e l’effetto era quello descritto Utente Reddit – È stato stupefacente. questo è il motivo Blizzard ha temporaneamente disabilitato il potere Umbracrux finché il problema non sarà risolto.

Posta originale

Quinta stagione Diablo 4 Ha portato con sé un grosso bug, ma Blizzard non ha intenzione di rimuoverlo rovinando il divertimento dei giocatori al momento. Adam Fletcher, community manager del marchio, ha confermato che il bug hardcore rimarrà nel gioco, anche se solo fino alla fine di questa stagione (tramite ServizioX)

Il problema tecnico notato dai giocatori si riferisce alla meccanica introdotta nella stagione 4 D4 – Indurimento (ammorbidimento). Promemoria: questo sistema ti consente di modificare gli allegati degli oggetti a ricompense specifiche. Ciò richiede la ricerca di “ricette” adeguate durante la partita, che avrebbero dovuto scomparire dopo l’inizio di ogni stagione, cioè ogni 3 mesi. Almeno in teoria.







Si scopre I personaggi giocanti stagionali hanno mantenuto le leggendarie ricette di rafforzamento della stagione precedente. Inutile dirlo, ma ha reso molto più semplice aggiornare nuovi personaggi a livelli di esperienza più elevati (via Reddit).





Questo è un bug serio da parte di Blizzard (anche se non è sorprendente; dopo tutto, questa è la prima nuova stagione dopo le modifiche al bottino) e ci si può chiedere come reagiranno gli sviluppatori a questa vulnerabilità. Come risulta, Blizzard lascerà in vigore le ricette ridondanti fino alla fine della stagione 5, anche se questa non era l’intenzione del team. Ma Fletcher ha aggiunto che i giocatori non dovrebbero aspettarsi un regalo simile nelle stagioni successive.

Questi non sono gli unici bug della nuova stagione di Diablo 4, ma i giocatori sembrano comunque divertirsi Le orde dell’inferno (Anche con la stessa modalità, in cui saremo molto più bravi durante gli esami pubblici). Tuttavia, al momento ci sono relativamente poche opinioni e giocatori – Che si sono uniti con entusiasmo al divertimento – Stanno ancora imparando le novità introdotte da Blizzard.

A proposito: un netizen ha mostrato come Il suo eroe è saltato dal livello 29 al 63 “in un secondo”. (attraverso Reddit). Se gli credi, non ha nulla a che fare con l’indurimento degli elementi.





Puoi acquistare Xbox Game Pass qui

Questo articolo non è un articolo sponsorizzato. Il suo contenuto è originale e creato senza alcuna influenza esterna. Alcuni collegamenti nell’articolo sono collegamenti di affiliazione. Cliccandoci sopra non sosterrai alcun costo aggiuntivo e allo stesso tempo sosterrai il lavoro della nostra redazione. Grazie!