Un adolescente polacco conquista il mondo della scienza. La sua idea potrebbe aiutare milioni di pazienti

Cornelia Wieczorek non ha ancora 18 anni ed è già molto conosciuta nella comunità scientifica. L’adolescente ha ottenuto successi di ricerca internazionali. La sua prossima idea potrebbe far avanzare ulteriormente la medicina. A cosa sta lavorando attualmente il giovane scienziato?

I giovani studiosi polacchi e gli studenti eccezionali sono sempre più riconosciuti a livello internazionale. L’anno scorso abbiamo scritto di Jakub Dobosiewicz di Poznan, che era incluso nel gruppo I migliori 100 studenti Nel mondo. 400.000 adolescenti provenienti da tutto il mondo hanno gareggiato per questo prestigioso riconoscimento.

Cornelia Wieczorek Ha anche motivi per essere orgoglioso. Il giovane scienziato viene da Lodz e ha solo 16 anni. Studia ogni giorno alla terza scuola secondaria di Gdynia. Tuttavia, ricercatori provenienti anche dagli Stati Uniti hanno sentito parlare dei suoi progetti. Grazie ai suoi successi anche Cornelia Wieczorek è entrata nella lista Le 100 donne più influenti secondo la rivista Forbes.

In collaborazione con la collega Diana Serjeant, Cornelia Wieczorek ha sviluppato un fertilizzante biodegradabile a base di ceppi batterici Rhizobium. La scoperta dell’adolescente è unica perché i fertilizzanti creati non contribuiscono all’arricchimento dell’acqua o al degrado del suolo. Supporta la crescita dei semi. L’impatto della loro ricerca è stato riconosciuto in tutto il mondo. Le donne polacche rappresentavano il nostro paese durante Concorso scientifico Regeneron ISEF a Los Angeles. Grazie a questa soluzione innovativa, Cornelia e Diana raggiunsero anche la finale del Concorso Nazionale di Esplorazione.

Inoltre, Cornelia ha vinto due volte e ha beneficiato del tutoraggio Il Parco scientifico e tecnologico della Pomerania si trova a GdyniaCiò le ha permesso di condurre ricerche nell’ultimo anno.

L’ambiziosa studentessa delle superiori non si riposa sugli allori. Attualmente sta lavorando con il suo amico Leon Krupa Applicazione “Pelle senza preoccupazioni” che aiuterà a diagnosticare le malattie della pelle Analizzando le immagini della pelle. L’app vuole essere particolarmente utile per gli anziani e le persone con disabilità, fornendo un accesso più facile alla diagnosi iniziale delle lesioni cutanee.

L’idea di migliorare la diagnosi delle malattie della pelle le è venuta in mente mentre faceva volontariato in una casa di cura sociale a Gdynia.

– Stavo aiutando gli anziani e qui mi sono accorto del problema. [Aplikacja – przyp. red.] Ha lo scopo di aiutare con questa diagnosi di fronte al declino demografico a cui assistiamo da molti anni. […] Cornelia ha spiegato in un’intervista a Nauka.trojmiasto.pl che non esiste ancora un’applicazione del genere sul mercato.

Nonostante la giovane età, Cornelia coniuga attività scientifica, sportiva e sociale, dimostrando che grazie ad una buona organizzazione si possono ottenere grandi successi in vari campi. L’adolescente è un autore Blog di neurochirurgiaDiffonde conoscenze nel campo della neurobiologia. Collega il suo futuro professionale a questo campo della scienza.

A settembre Cornelia Wieczorek, 16 anni, inizierà il suo terzo anno di liceo con un portfolio di biologia e chimica. Dopo il diploma di scuola superiore, ha intenzione di continuare gli studi Negli studi medici. Lo sognava quando era ancora alle elementari. Il giovane scienziato non ha ancora scelto un’università specifica. Tuttavia non ha intenzione di studiare in Polonia, ma all’estero. Considerata Gran Bretagna, Irlanda o Italia.

Kornelia Wieczorek è anche coinvolta nello sport. Bisogna ammettere che ha scelto un sistema piuttosto insolito. Pratica l’agricoltura con il suo cane Candy Agilità. È uno sport in cui i cani superano ostacoli limitati nel tempo sotto la supervisione dei loro addestratori. L’addestramento richiede l’agilità, la velocità e l’obbedienza del cane, nonché la capacità del tutore di comunicare in modo efficace e guidare l’animale. Quando lavora con i cani, il giovane scienziato utilizza metodi comportamentali compatibili con la struttura neuroanatomica dei cani.

L’adolescente e il suo cane hanno ottenuto numerosi successi locali e internazionali. Cornelia è membro della squadra nazionale polacca di Agility e l’ha vinta due anni fa Campionato Mondiale. L’anno scorso ha partecipato ai Campionati Mondiali Junior Open Agility 2023, che si sono svolti a Dallas.

