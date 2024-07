Ultimo minuto in Polonia. In montagna è meglio dell’acqua. Abbiamo controllato i prezzi

Da diversi anni organizziamo le nostre vacanze sempre più “last minute” perché vogliamo verificare in anticipo che tempo farà durante il nostro viaggio

Tuttavia, seguendo questa regola, potresti rimanere gravemente deluso

A Podhale potete trovare interessanti offerte last minute, soprattutto con alloggio senza colazione

Tuttavia, trovare un’offerta last minute interessante in Masuria è più difficile

– Dopo la pandemia c’è stato un grande cambiamento nel modo di viaggiare in Polonia, spiega Emilia Glista dell’agenzia di marketing Jointsystem di Zakopane, che gestisce strutture turistiche.

-Non potevi essere sicuro di nulla in quel momento. E anche se le nostre vacanze programmate avranno luogo, perché il governo non impedirà di viaggiare di nuovo. Ecco perché da allora il cosiddetto “periodo di prenotazione” è stato notevolmente ridotto. In passato, i turisti prenotavano le migliori date per le vacanze estive o invernali con diversi mesi di anticipo. Adesso molti rimediano solo due o tre giorni prima. Spesso qualcuno chiama la struttura ricettiva dalla strada e chiede se c’è una stanza libera. Questo probabilmente verrà confermato da molti albergatori in tutta la Polonia, afferma la donna.

Come aggiungono altri esperti, oggi i polacchi organizzano le loro vacanze last minute non a causa del Covid-19, ma a causa del tempo. Tutti vorrebbero che splendesse il sole e non che cadesse la pioggia durante le vacanze.

Pertanto, le persone che possono pianificare le proprie vacanze in modo flessibile (perché lavorano a tempo pieno o gestiscono la propria azienda) controllano le previsioni del tempo del luogo che intendono visitare qualche giorno prima della partenza. Solo quando le previsioni del tempo sono favorevoli, solo allora si può prenotare al telefono o sedersi davanti al computer.

Budhali

Abbiamo verificato se questo approccio all’argomento è redditizio. Giovedì 18 luglio abbiamo deciso di prenotare una camera doppia per tre giorni da venerdì 19 luglio a lunedì 22 luglio.

Innanzitutto cercavamo qualcosa di carino a Podhale. Siamo andati su booking.com e abbiamo inserito le date. È diventato subito chiaro che il 75% di loro era effettivamente occupato durante questo periodo. Tutti gli oggetti disponibili. Tuttavia, un quarto dei posti letto nella zona è rimasto vacante. Parecchio!

Ogni volta cercavamo una stanza dove avessimo a disposizione solo il bagno. L’offerta più economica si è rivelata quella di Białka Tatrzańska (due strutture) e Czarna Góra. In ognuna delle tre case proposte dal motore di ricerca era possibile affittare una camera doppia al prezzo finale di 300 PLN. Questo ha dato un prezzo davvero ottimo di 50 PLN a persona al giorno. Le strutture sono ben valutate.

Quando abbiamo iniziato a cercare strutture dove, oltre all’alloggio, potessimo comprare la colazione, i prezzi sono aumentati. Inoltre, l’elenco dei posti disponibili è diventato più breve. La riserva suggeriva che ben il 93% di queste strutture fosse occupato. Tra i posti periferici quello più economico quello che abbiamo trovato è Koscilisko. La pensione completa per due persone ci costerà 555 PLN.

Nella stessa Zakopane la camera più economica con bagno costa 348 PLN per un soggiorno di tre giorni e con colazione – 575 PLN. Quindi costava solo un po’ di più.

richiedere? A Podhale i turisti che prenotano all’ultimo minuto troveranno sicuramente qualcosa di carino.

Masuria

Poi abbiamo condotto un esperimento simile con… Masuria. È molto difficile affittare qualcosa all’ultimo minuto qui. Il motore di ricerca di booking.com mostra che fino al 93% dei posti sono prenotati per il prossimo fine settimana. Tutte le strutture sono in una zona così fantastica. Tuttavia, puoi ancora trovare qualcosa di interessante lì.

Abbiamo trovato la camera doppia più economica per PLN 375. La struttura ha buone recensioni (media 8,2 su 10) e si trova nel villaggio di Dąbrówno sul lago Dąbrowa Wielka. Quando cercavamo qualcosa da abbinare alla colazione, si è rivelato più difficile. Il motore di ricerca ha riferito che solo il 2% era disponibile. Tutte le strutture che offrono tali servizi.

Abbiamo trovato l’alloggio più economico con colazione per PLN 799 a Wysokie Wieś. La struttura era molto bella, ma era a 10 km dal lago più vicino. Un soggiorno di tre giorni con colazione nel villaggio di Wygryny era più costoso (825 PLN). Tuttavia, il lago qui era a pochi passi dall’alloggio.

richiedere? Se posticipate la vostra vacanza in questa parte della Polonia fino all’ultimo minuto, molti turisti potrebbero rimanere molto delusi perché semplicemente non troveranno un posto adatto per loro.

mare Baltico

Ancora più rischioso è prenotare un alloggio via mare all’ultimo minuto. Al momento solo il 5% delle camere disponibili su booking.com sono disponibili. Luoghi per il prossimo fine settimana.

Oggi possiamo affittare qui una camera doppia con bagno per 300 PLN (questa è l’offerta più bassa disponibile). Si trova nel villaggio di Czarny Młyn, a 3 km dalla spiaggia più vicina. La stanza a Lipa costa 412 PLN.

La situazione peggiora se cerchiamo un B&B sul Mar Baltico. Ad oggi il livello di occupazione è già pari al 99%. Tali offerte. Tra quelli ancora disponibili, il più economico (per 750 PLN) è l’affitto di una camera con vitto a Osieki vicino a Mielno (3 km dal mare) e a Lipa, dove costerà 761 PLN.

La conclusione è quindi simile a quella raggiunta da Masuria. È meglio prenotare in anticipo una camera sul Mar Baltico. Altrimenti potremmo non avere molta scelta quando affittiamo un appartamento, una pensione o un hotel.

***

Da dove nascono queste grandi differenze tra le singole regioni del nostro Paese? Si scopre che ciò non è dovuto al fatto che i polacchi generalmente apprezzano il relax in acqua in estate (Mar Baltico, Masuria) più delle gite in montagna.

– Ciò dipende dall’entità della base turistica disponibile in ciascuna di queste regioni – afferma Dominik Niszewski, specialista di marketing alberghiero. — A Podhale è semplicemente enorme. Ci sono dozzine di pensioni, hotel e alloggi privati ​​non solo a Zakopane, ma in ogni villaggio della regione dei Monti Tatra. Da diversi anni si parla di un eccesso di offerta di strutture ricettive in questa regione della Polonia rispetto alla domanda.

Ecco perché i prezzi in montagna sono più bassi che nel Mar Baltico e qui si possono trovare ottimi affari letteralmente “alle dodici meno cinque”. I turisti dovrebbero esserne contenti. Altezze, meno. Ma qui non dovrebbero incolpare nessuno se non se stessi. La Regione ha investito molto nello sviluppo delle strutture ricettive.