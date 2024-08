Ufficiosamente: un drone russo Shahed è volato in Polonia

Alle 6:43 il veicolo aereo senza pilota è entrato nel territorio polacco vicino alla città di Cervonograd. Dopo essere stato identificato dai dispositivi radar, l’oggetto è scomparso dai radar – aveva riferito in precedenza il comandante operativo delle forze armate, generale Maciej Klis. La ricerca dell’oggetto viene effettuata nel comune di Dissovs, a circa 30 km dal confine con l’Ucraina.

Il comandante aveva “forze e mezzi” per neutralizzarlo

– L’oggetto è stato seguito dal radar per tutto il tempo che è rimasto nel nostro spazio aereo – ha sottolineato in un’intervista a TVN24 il portavoce del comando operativo delle forze armate, il tenente colonnello Jacek Koriszewski. – Ovviamente Avevamo due paia in servizio ed era operativo anche un elicottero. Il tenente colonnello Koriszewski lo ha promesso.

Tuttavia, ha detto che il comandante “aveva la forza e i mezzi” per neutralizzare l’oggetto Tale decisione “non ha potuto essere presa a causa del mancato rispetto di una condizione, vale a dire la visualizzazione di questo materiale”. – Ciò non è avvenuto a causa del maltempo – ha spiegato il portavoce della DORSZ citato da TVN24.

Tenente colonnello citato da RMF24. Koriszewski ha detto: “Le registrazioni delle nostre stazioni radio – sia l’altitudine, la velocità, la traiettoria dell’aereo lo indicano. Veicolo aereo senza equipaggio”.

Droni Shahed. Che tipo di arma è questa?

Lo Shahed-136 è un veicolo aereo d’attacco senza pilota di fabbricazione iraniana. La Russia li sta usando per attaccare l’Ucraina, il loro nome russo è Zhiran-2. Gli “Shahad” sono prodotti dalla Iran Aircraft Manufacturing Corporation.

Il drone Shahed 136 è lungo 3,5 metri, ha un’apertura alare di 2,5 metri e può volare a una velocità di 185 km/h. e pesa circa 200 kg. I dati dell’Iran mostrano che il suo raggio d’azione arriva fino a 2,5 mila. km, ma gli esperti lo mettono in dubbio.

Gli esperti criticano i droni iraniani perché inefficaci. Sottolineano che i dispositivi possono colpire solo bersagli fissi con una posizione nota.