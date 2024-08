UFFICIALE: Il calciatore è tornato al Wisła Cracovia. Il contratto è stato firmato

Il Wisła Kraków ha confermato il trasferimento dopo la prima partita di campionato di lunedì contro l’Arka Gdynia (2:2). James Egbekem, che in passato ha giocato per un club del Voivodato della Piccola Polonia, si unisce alle sue fila.

Lunedì sera, il Wisła Kraków ha affrontato in casa l’Arka Gdynia e si è portato in vantaggio per 2-0 dopo la doppietta di Angel Rodado. I giocatori di Kazimierz Moskal non sono riusciti a mantenere un punteggio positivo fino al fischio finale. Joao Oliveira ha segnato una doppietta per la squadra ospite e la partita si è conclusa con il punteggio di 2:2. “White Star” ha attualmente cinque punti nella classifica di prima divisione.

Dopo la partita, è il momento di confermare il trasferimento. Pochi giorni fa, il Cracovia FC ha riferito degli esami medici effettuati da James Igbekeme, e ora ha annunciato la firma di un contratto con lui. Il processo di trasferimento gratuito è entrato in vigore.

Il contratto è concluso fino al 30 giugno 2025.

comune

Il 29enne Igbekeme è stato precedentemente accostato a JD Ribeirão, AD Oliveriense, Gil Vicente, Real Zaragoza e Columbus Crew. Tra i penultimi, viene ceduto in prestito al Cracovia per la seconda metà della stagione 2022/2023. Oltre agli spareggi per la promozione all’Ekstraklasa, il centrocampista ha collezionato 14 presenze.

Le ultime partite le ha trascorse a Ponferridan. Il suo record complessivo è di 32 partite, un gol e un assist. La squadra si è classificata quinta nella classifica del girone del terzo campionato spagnolo. Nelle semifinali delle qualificazioni alla promozione, il Córdoba ha perso.

Prima del nigeriano, Viktor Biedrzycki, Frederico Duarte, Giannis Kiakos, Tamas Kiss, Rafaje Mikulic, Olivier Sokinecki e Lukasz Zwilinski si sono uniti alle fila del Wisla durante la finestra di mercato estiva.