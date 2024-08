Ubisoft sta lavorando ad un nuovo gioco. Fuga di fantascienza con un tocco di azione online

Ubisoft, nota per aver creato IP popolari come “Assassin’s Creed”, sta lavorando a un nuovo progetto di fantascienza nome in codice “Iridium”.

Il gioco, i cui dettagli sono trapelati dal cast, è ambientato in un mondo post-apocalittico in cui l’umanità sta perdendo la lotta per la sopravvivenza tra le rovine di High Point. I giocatori vestiranno i panni di Whitaker, un uomo che scambia la sua umanità con un guscio meccanico per sopravvivere in un mondo invaso da intense radiazioni e invasori.

Il gioco è ambientato nel futuro, dove l’umanità è alle prese con le conseguenze di una guerra catastrofica. La città di High Point, un tempo simbolo della civiltà umana, è stata distrutta ed è ora controllata da forze ostili. Il personaggio principale, Whittaker, noto per affrontare le missioni più difficili, dovrà usare il suo guscio robotico per sopravvivere e scoprire i segreti di questo mondo pericoloso.

Durante il gioco, Whittaker incontrerà un personaggio di nome Octavia, una giovane donna i cui genitori erano rispettati scienziati prima della guerra. Octavia è cresciuta in un mondo distrutto e la sua natura ribelle la porta a intraprendere azioni rischiose per aiutare Whittaker nella sua missione. Grazie alla sua conoscenza dell’infrastruttura di Highpoint, Octavia sostiene segretamente coloro che desiderano oltrepassare illegalmente i confini della città, rendendola una figura chiave nella cospirazione in corso.

Il gioco mira a presentare un mondo ricco in cui le fazioni combattono per il dominio e la sopravvivenza dipende dall’astuzia, dalle tattiche e dall’uso di vari veicoli e armi. Nonostante molti elementi del gioco siano stati svelati grazie ai leak, non è ancora noto se “Iridium” vedrà la luce oppure no. Ubisoft, nonostante il successo ottenuto dalla serie “Assassin’s Creed”, non smette di cercare nuove sfide e opportunità, che possano rendere “Iridium” (nome in codice che probabilmente cambierà) uno dei progetti più attesi all’orizzonte.