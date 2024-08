U.S.A. Kamala Harris ha avanzato richieste economiche

La candidata del Partito Democratico è apparsa venerdì a una manifestazione a Raleigh, nella Carolina del Nord, dove ha presentato le linee generali del suo programma economico proposto.

Kamala Harris ha avanzato richieste economiche

Kamala Harris ha annunciato che la priorità assoluta sarà “combattere l’aumento dei prezzi dei beni più importanti per la classe media”. Riguarda il cibo, ma anche il costo degli alloggi. Secondo i politici, l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari è in parte dovuto all’avidità delle aziende che hanno approfittato della “confusione” legata alla “pandemia” per aumentare artificialmente i prezzi. – Sappiamo tutti che i prezzi sono aumentati durante la pandemia quando le catene di approvvigionamento hanno fallito. Harris ha affermato che le catene di approvvigionamento ora sono migliorate e i prezzi sono ancora molto alti.

Prevenire l’inflazione dei prezzi alimentari

La Vicepresidente ha elencato le richieste che verranno attuate durante i primi cento giorni del suo mandato alla Casa Bianca. Ebbene, Harris vorrebbe creare “Divieto di gonfiare i prezzi dei prodotti alimentari” Dalle aziende. Secondo lei, lo scopo di queste norme è prevenire aumenti di prezzo “ingiusti”.

Harris ha sostenuto che la proposta afferma che questa proposta non può essere realizzata “Punizioni per le aziende opportunistiche che sfruttano le crisi e infrangono le regole”. Si è vantata del fatto che, in qualità di procuratore generale della California, ha ripetutamente agito contro le aziende coinvolte nella fissazione dei prezzi e in altre pratiche sleali.

No ai dazi Usa

La candidata democratica ha espresso la sua contrarietà alla richiesta di Donald Trump di introdurre un’aliquota globale del 10%. Tariffe su tutti i prodotti stranieri importati, che secondo lei equivarrebbero a una tassa nazionale sui beni che colpirebbe tutti gli americani.

Appartamenti. Incentivi e sussidi fiscali

Harris ha parlato dell’idea di costruire tre milioni di nuove case e appartamenti in quattro anni. Ciò sarebbe possibile, tra l’altro, Incentivi fiscali, Agevolazioni fiscali 25.000 dollari per contributi privati ​​per un prestito e un’agevolazione fiscale di 6.000 PLN. Dollari per i genitori dei neonati.

Il politico vuole anche ripristinare l’assegno mensile di 3.000 PLN per bambino. dollaro. Questo beneficio sociale è stato introdotto all’inizio della presidenza di Joe Biden, ma il Congresso non ne ha esteso la validità.



