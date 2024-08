U.S.A. Jessie Peterson è morta in ospedale. Alla famiglia è stato detto che si era disconnessa

I funzionari dell’ospedale della California settentrionale hanno detto alla famiglia di una paziente di 31 anni di averla visitata su sua richiesta, quando in realtà la donna era morta. Il suo corpo rimase all’obitorio per un anno. Ora i parenti del defunto hanno intentato causa in tribunale. Chiedono 25 milioni di dollari. Risarcimento per negligenza.

Quando divenne chiaro che aveva 31 anni Jesse Peterson Lei non è tornata alla sua residenza, i suoi parenti si sono recati all’ufficio dello sceriffo della contea e hanno compilato la denuncia di persona scomparsa – riferisce The Guardian. Nell’ambito della ricerca, hanno anche affisso manifesti in giro per la città e hanno persino chiesto informazioni sul 31enne a senzatetto a caso. Sfortunatamente nessuno ha visto Peterson.

La famiglia cercava una donna di 31 anni. La donna è morta in ospedale

La famiglia ha cercato la donna finché… 12 aprile 2024quando l’ufficio dello sceriffo della contea di Sacramento ha denunciato la morte di una donna di 31 anni in ospedale e l’ha trovata. Misericordia San Juan, California.

– Il corpo della donna era in un tale stato di decomposizione che non è stato possibile celebrare il funerale in una bara aperta – si legge nella causa presentata alla corte questa settimana.

Guarda: ha aspettato un anno e mezzo per farsi togliere i denti. L’ospedale non dispone di attrezzature

Inoltre, anche la distribuzione lo era avanzatoÈ impossibile concludere da un’autopsia se la morte sia stata il risultato di un errore medico o di qualsiasi altra causa.

I parenti del defunto chiedono un ingente risarcimento

Alla fine, la famiglia di Jessie è riuscita a determinare che è morta l’8 aprile 2023, anche se il certificato di morte non è stato firmato fino al 4 aprile 2024. Per quasi tutto questo tempo, il corpo della 31enne Jessie è stato tenuto in un cella frigorifera esterna. .

Lo chiedono i familiari della donna deceduta Risarcimento da 25 milioni di dollari A causa della negligenza avvenuta presso l’ospedale, mentre i rappresentanti della struttura fino ad ora sono rimasti in silenzio.

VEDI: Le mascherine stanno tornando di moda? C’è un messaggio GIS

L’ospedale Mercy San Juan pubblicizza sui media che le sue strutture si prendono cura di tutte le persone Sono trattati con “dignità e rispetto”. “Non c’erano dignità e rispetto in questo caso”, ha detto arrabbiato l’avvocato della famiglia Peterson.

Secondo l’avvocato, l’ospedale ha mancato al suo dovere fondamentale di informare la famiglia della morte di Jesse. Preferì invece conservare il suo corpo e condannarlo alla decomposizione. A quel tempo, la sua famiglia viveva nella completa incertezza.

Per saperne di più