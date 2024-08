Tusk “conta sull’aiuto” di Morawiecki sulla localizzazione dell’ex capo della RARS

Dopo che sono state formulate le accuse, la corte ha deciso di arrestare temporaneamente Michael Kay, l’ex capo delle riserve strategiche del governo, ha parlato il primo ministro Donald Tusk. “È il braccio destro di Morawiecki, la macchina dei respiratori e dei generatori. Ovunque si nasconda, la giustizia lo prenderà”, ha scritto il capo del governo. Tuttavia, lo stesso Mateusz Morawiecki ha definito queste azioni “un atto di sleale vendetta politica da parte della banda Tusk”. “La RARS è una questione molto più profonda del finanziamento alla giustizia”, ​​ha commentato l’eurodeputato Michał Szczerba dell’Alleanza Civica.

L’ufficio del procuratore nazionale ha annunciato che avrebbe sporto denuncia contro altre due persone: Michael K. e Paves S. – Nell’indagine sulle irregolarità nell’agenzia governativa per le riserve strategiche. Su richiesta del pubblico ministero, il tribunale ha deciso di arrestare temporaneamente Michael Kay affinché potesse perseguire il mandato d’arresto.

I risultati di TVN24 mostrano che Michał K. è l’ex capo della RARS e, come ha appreso ufficiosamente il giornalista di TVN24 Sebastien Nebiraj, Paweł Sz. Proprietario di un’azienda che produce abbigliamento patriottico. Dopo aver ricevuto l’approvazione del tribunale, nei confronti di Michał K. verrà emesso un mandato d’arresto.

Indagine RARS. Accuse e mandato d’arresto pendenti contro Michael Kay.

Crepuscolo a Morawiecki: Matthews, contiamo sul tuo aiuto

Lo ha commentato il primo ministro Donald Tusk sui social media.

“Il tribunale ha deciso. Ci sarà un mandato di arresto per l’ex capo dell’organizzazione statale della riserva strategica. È il braccio destro di Morawiecki, un produttore di respiratori e generatori. La giustizia lo prenderà ovunque si nasconda. Mateusz, speriamo per il tuo aiuto nel trovare dove si trova Michał K.” – Ha scritto sul palco X. READ 40 La migliore manometro professionale pressione pneumatici del 2022 - Non acquistare una manometro professionale pressione pneumatici finché non leggi QUESTO!

Morawiecki: Questa è una vendetta politica

L’ex primo ministro Mateusz Morawiecki ha commentato la questione sui social media.

“Oggi abbiamo ancora un altro traditore atto di vendetta politica da parte della banda di T. Duskin”, ha scritto. A suo avviso, la richiesta di arresto del pubblico ministero è “un atto di vendetta politica contro coloro che hanno prestato servizio nel governo precedente” e “in secondo luogo, paralizzerà il governo in futuro quando dovrà prendere decisioni rapide in situazioni di crisi…”.

Mateusz Morawiecki e Michał K. Foto d’archivioWojtek Jargiło/PAP

Szczerba: La giustizia è una questione molto più importante dei finanziamenti

Sulla questione si è espresso anche Michał Szczerba, eurodeputato di Alleanza Civica.

“Il tribunale, su richiesta del pubblico ministero, ha imposto un arresto temporaneo a Michał K., l’ex capo della RARS, il che richiede che venga perquisito con un mandato di arresto! Ieri l’Ordo Iuris mi ha minacciato di querela da parte dell’avvocato Michał K. e il suo pubblicista Morawiecki, ha promesso di non nasconderlo.

Morawiecki sa dove si trova Michał K., ex capo della RARS, ricercato con mandato d’arresto? Ieri il loro avvocato comune dell’Ordo Iuris si è detto autorizzato a rappresentarli congiuntamente. Il fuggitivo non fa altro che confermare la sua immensa conoscenza dei furti della BIS, dei miliardi che avevano a disposizione dell’Interpol! – ha aggiunto nel post successivo.

Mueller: La Procura organizza giochi politici

Nel corso della conferenza stampa i rappresentanti della BRI hanno parlato anche dell’operato della procura e del tribunale.

L’eurodeputato Piotr Mueller ha affermato che la squadra al governo “sta organizzando giochi politici invece di affrontare le questioni che aveva promesso di affrontare durante la campagna elettorale”. READ Il politico polacco del 2050 ha preso una decisione sorprendente. Non si presenterà alle elezioni del Parlamento europeo

– Oggi, la procura ha deciso di trattenere, tra gli altri, il capo dell’agenzia governativa per le riserve strategiche, come parte di questi giochi politici, che hanno fatto sentire il Paese al sicuro durante la difficile crisi covid. Per sostenere l’Ucraina durante la difficile guerra. Perché è stata l’Agenzia statale per le riserve strategiche a fornire forniture chiave all’Ucraina, compresi generatori di energia su larga scala utilizzati per alimentare ospedali, fattorie e unità militari, per evitare che il fronte nell’Ucraina orientale crollasse e cadesse vittima dei russi. Per raggiungere l’Ucraina centrale e poi i confini polacchi, ha detto.

Mueller sul procedimento contro Michał K.: La Procura organizza giochi politiciTVN24

Dworczyk: Il gruppo di Tusk sta organizzando una campagna

L’eurodeputato Michał Dworczyk, ex capo della Cancelleria del primo ministro, ha affermato di “conoscere” Michał K. da molti anni e che “le sue azioni sono sempre state dirette al bene del nostro Paese”.

– Dobbiamo svolgere le nostre funzioni non come politici, ma come funzionari, in un momento molto difficile. Abbiamo vissuto due delle crisi più dure degli ultimi decenni, la crisi del Covid e poi la guerra in Ucraina. In tutte queste situazioni critiche – logistica legata alla consegna di vaccini, logistica e armi, aiuti umanitari all’Ucraina – è stata la RARS a realizzarlo. Devo dire che ci sono alcune aziende ucraine che non sono supportate dalla RARS, ha continuato.

Secondo lui, “quello che accade oggi non è semplicemente una campagna politica o una lotta di partito, un partito, non sapendo come governare, vuole distruggere i suoi rivali politici”. – Molto di più è successo e sta succedendo qui. Oggi dobbiamo davvero pregare perché non ci sia crisi in Polonia. A causa di questa campagna organizzata dal governo del primo ministro Donald Tusk, oggi nessun funzionario vuole prendere alcuna decisione – ha detto Dvorczyk. READ Italia - Belgio. Copertura in diretta e punteggi in tempo reale. Campionato Europeo U20 di pallavolo

– Oggi nessun funzionario o politico osa intraprendere azioni o decisioni coraggiose e decisive in situazioni critiche, perché invece di ringraziare, sapranno più tardi che possono ottenere una vendetta politica – ha aggiunto.

Dworczyk: Il gruppo di Tusk sta organizzando una campagnaTVN24