Trump ha indicato il vicepresidente J.D. Vance dell’Ohio. C’erano diverse ragioni per questo

Abbiamo speso 200 miliardi di dollari. qual è il punto? Cosa vogliamo ottenere? C’è il rischio di un’escalation in una guerra nucleare? “È qualcosa che esiste se abbiamo degli idioti che gestiscono la politica estera, cosa che abbiamo molto a Washington ora”, ha detto Vance in un’intervista con l’editorialista di Fox News Sean Hannity alla convention del Partito Repubblicano a Milwaukee.

In questo modo ha risposto alle sue opinioni sulla guerra in Ucraina, che differiscono da quelle della maggior parte del mainstream del partito.

– Penso che il presidente Trump abbia promesso di andare lì e negoziare con i russi e gli ucraini e porre fine rapidamente a tutto questo., In modo che l’America possa concentrarsi sul vero problema, che è la Cina. Questa è la più grande minaccia per il nostro Paese e noi siamo completamente distratti

– ha aggiunto.

Vance ha anche sostenuto una politica dura nei confronti dell’Iran e la necessità di “colpirlo forte”. Ha anche accusato Joe Biden di “non fare nulla per aiutare il nostro alleato Israele” e di prolungare invece la guerra e di rendere più difficile il raggiungimento di una pace duratura. In un’intervista a Fox, il senatore dell’Ohio – convertitosi al cattolicesimo nel 2019 – ha ammorbidito la sua precedente posizione sull’aborto e ha sostenuto la posizione di Trump, cioè lasciare la politica sull’aborto alla discrezione dei singoli Stati.

Perchè Vance?

Lo ha sottolineato Carolyn Sunshine, portavoce della campagna di Trump La scelta di J.D. Vance come vicepresidente è stata favorita, tra le altre cose, dal fatto che proveniva da una famiglia povera e “viveva il sogno americano”. Proviene “dalla comunità dimenticata di uomini e donne d’America”, per i cui diritti Donald Trump ha dichiarato che combatterà.

Conoscere il gruppo dei Dimenticati dovrebbe essere vantaggioso per Vance Conquistare gli elettori della cosiddetta Rust BeltOttenere il sostegno ha un impatto significativo sui risultati nazionali

J.D. Vance – secondo Fox News – è diventato bersaglio di attacchi da parte dei democratici e di Joe Biden. Ci sono stati suggerimenti che avrebbero consentito a Trump di perseguire un “programma MAGA estremista”.

Trump tra il pubblico

Donald Trump ha annunciato tramite i social media J.D. Vance come suo candidato alla vicepresidenza. Il 45esimo presidente degli Stati Uniti, che lotta per la rielezione, è apparso tra il pubblico anche durante la convention del Partito repubblicano a Milwaukee.

BREAKING: Donald Trump ha fatto la sua prima apparizione pubblica alla convention del partito a Milwaukee, Wisconsin, oggi indossando una benda sull'orecchio:

Ha ascoltato gli ultimi discorsi, dedicati principalmente a questioni economiche. Seduto con una benda sull’orecchio in compagnia del suo candidato alla vicepresidenza J.D. Vance, dei suoi figli e dell’editore multimediale Tucker Carlson, ha ascoltato, tra gli altri: i discorsi della rapper e influencer afroamericana Amber Rose.

L’ex compagna di un altro simpatizzante di Trump, Kanye West, ha affermato, tra le altre cose, che sebbene una volta credesse – come altri afroamericani – che Trump fosse un razzista, “ha fatto le sue analisi” e ha scoperto che non era così. Non così. Lei, come altri oratori, ha detto che gli americani stavano meglio durante la presidenza dell’ex presidente, e quando tornerà alla Casa Bianca, si assicurerà che possano nuovamente fornire “buon cibo ai loro figli”. Trump ha ricevuto anche il sostegno del presidente dell’International Truck Drivers Association, Sean O’Brien.

Programma repubblicano

I delegati a Milwaukee hanno approvato formalmente la piattaforma dopo che il comitato della piattaforma del partito ha finalizzato il testo una settimana fa. Donald Trump ha avuto un ruolo diretto nella creazione del documento e contiene molti degli slogan che ha scandito durante le manifestazioni elettorali, compreso il linguaggio.

Il programma si basa su 20 punti principali, tra cui: I primi due riguardano l’immigrazione: Il primo è “chiudere il confine e fermare l’invasione degli immigrati”, il secondo è “condurre la più grande deportazione nella storia americana”. Un punto sulla politica estera è: “Prevenire la Terza Guerra Mondiale, ripristinare la pace in Europa e nel Medio Oriente e costruire il grande scudo antimissile Iron Dome su tutto il nostro Paese – tutto made in America”.

L’agenda di 15 pagine afferma inoltre che i repubblicani promuoveranno una politica estera “centrata sui principali interessi americani, a cominciare dalla patria americana, dalla nostra nazione, dai nostri confini, dalla nostra grande bandiera americana e dai diritti che Dio ci ha dato”.

C’è anche, tra l’altro, Impegnandosi a rafforzare le alleanze dell’America “garantendo che gli alleati rispettino i loro impegni per la nostra difesa comune e rinnovando la pace in Europa”.. Si parla anche di ricostruire la “rete di alleanze” in Medio Oriente e di promuovere “stati forti, sovrani e indipendenti nella regione dell’Indo-Pacifico”.

I repubblicani promettono anche di sostenere l’idea di Trump di imporre tariffe globali di base su tutti i prodotti non statunitensi, oltre a “garantire l’indipendenza strategica dalla Cina”, tra le altre cose. Eliminando gradualmente le importazioni dei beni più importanti. Altri punti includono: “porre fine all’inflazione”, rendere l’esercito americano “senza dubbio il più forte e forte del mondo” e vietare alle persone transgender di competere negli sport femminili.

