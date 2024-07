Tornano Kramer, Kuhn e Bekhart e Barcia si allena a pieno ritmo

Martedì i giocatori del Legia si sono allenati a mezzogiorno presso il centro sportivo del Legia. Caldo estremo, a tratti era infernale, ma non c’erano rivalità. – Non cerchiamo scuse, ci alleniamo al meglio delle nostre possibilità – ha detto il tecnico Goncalo Villo.

È stato il primo ad apparire in classe Blaz KramerChi ha fatto un viaggio senza successo in Türkiye. Lo sloveno è andato lì per firmare un contratto con il Konyaspor, ma l’affare è stato annullato nella fase finale. L’attaccante può contare su una parola gentile da parte dell’allenatore del Legia. Kramer si è allenato a pieno ritmo con la squadra. Come il difensore appena acquistato, Sergio Barcia. Lo spagnolo è stato testato in partita come difensore di sinistra e si è comportato bene. Questa posizione gli è chiaramente familiare, non ha avuto bisogno di molte spiegazioni e ha trovato rapidamente la sua strada nel sistema a tre dorsi. Si è mosso in area come previsto dalla squadra tecnica e ha effettuato diversi interventi efficaci.

Anche lui ha lavorato a pieno carico con la squadra Thomas Beckhardt. I cechi hanno la possibilità di giocare nella partita contro Zagłębie Lubin Domenico Haddon — Oggi non era a lezione, è entrato nella squadra “Copper”. “Peki” ha bei ricordi dei duelli con “Hladi”. Nel 2021, il Legia a Lubin ha battuto lo Zagope 4-0, con la porta parata da Haddon, con Thomas che ha segnato tutti e quattro i gol. È in buone condizioni dopo l’infortunio Jurgen SilhakaIl giocatore non lamenta più alcun dolore o disagio. Anche il ritorno ai normali allenamenti con la squadra è una buona notizia Patrick Kuhn IO Bartosz Kapustka. La loro presenza e disponibilità darà più margine di manovra all’allenatore nella scelta della formazione.

Mancava il campo Robina Vinagreche all’epoca lavorava in palestra, e Jean-Pierre Nesami — Ha lavorato al club con un fisioterapista. Ovviamente non c’era nemmeno nessuno ferito Eorginia eletima, che è stato sottoposto ad un intervento chirurgico al menisco danneggiato e che presto inizierà l’arduo percorso riabilitativo. Individualmente con l’allenatore Bartosz Biebrowitz Stava facendo esercizio Marco Betulla.

All’inizio i legionari avevano giochi di duello, poi c’erano giochi di trattenimento della palla, ma la parte più importante delle lezioni erano le tattiche su tutta la lunghezza e larghezza del campo. Lezioni seguite tra le altre: Jacek Zielinski, Radoslav Mozyrko, Tommaso Kilipovich, Piotr Wlodarczyk, Norbert Misiac se Tommaso Sokolowski.

Martedì sera i giocatori del Legia parteciperanno alla presentazione della squadra in Łazienkowska 3, a partire dalle ore 19.00. Le prossime lezioni sono previste per mercoledì.