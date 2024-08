Come riportato dal Los Angeles Times, il terremoto ha provocato Una tubatura dell’acqua rotta nel municipio di Pasadena, oltre a un problema nel funzionamento degli ascensori In uno degli edifici. Una persona è rimasta bloccata nella cabina dell’ascensore per circa 20 minuti.

I vigili del fuoco di Los Angeles hanno dichiarato di essere entrati in “modalità terremoto”. Come ha riportato il New York Times, Non ci sono informazioni su danni gravi causati da traumi.