Tennis. Wojciech Fibak brevemente sulla forma attuale di Iga Świątek. Ha sottolineato il problema

Ti guarirò Quest’anno ha vinto nuovamente la Coppa del Grande Slam Campionato Roland Garros A Parigi. Questo sicuramente le ha dato fiducia in vista del prossimo torneo della stessa classifica. Sui campi in erba Wimbledon Tuttavia, il leader della classifica mondiale non si è comportato bene. Ha detto addio alla lotta per la finale già al terzo turno, Sconfitta emozionante per Yulia Putintseva. Tuttavia, il polacco non ha avuto molto tempo per analizzare la sua prestazione. Poco dopo la fine di Wimbledon, tennisti e tennisti sono scesi nuovamente sui campi in terra battuta per contendersi le medaglie. XXXIII Giochi Olimpici Estivi. Anche se Świentek era considerata la favorita e molti dei suoi concorrenti si sono ritirati dall’evento o si sono ritirati molto rapidamente, la 23enne non è riuscita a vincere la medaglia d’oro. Finalmente Si è dovuta accontentare del terzo posto e di una medaglia di bronzo.