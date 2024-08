Tennis. Iga Švetic reagisce alla posizione dell’avversario. L’hanno aggredita e minacciato sua madre

I migliori anni sul campo di Caroline Garcia potrebbero essere finiti. Anche se qualche anno fa era in testa alla classifica WTA, Ora è al terzo posto in classifica Non riesce nemmeno a ricordare i suoi giorni di gloria. Donna francese Quasi inizialmente è stato eliminato dai tornei successivi . È stato così a Madrid, Roma, Roland Garros e Wimbledon, e quest’anno si è ripetuto anche ai Giochi Olimpici e agli US Open.

Lei lo ha sottolineato Sebbene questo argomento sia stato discusso dai tennisti per molto tempo, nulla è cambiato su questo tema. -Potresti pensare che questo non ci dia fastidio. Ma è commovente. Siamo solo umani. A volte, quando riceviamo questo tipo di notizie, ci sentiamo emotivamente devastati per aver perso un torneo, per non parlare di questo. Ciò causa molti danni. Molti hanno sollevato questo problema prima di me. Finora non è stato fatto alcun progresso. L’atleta ha sottolineato con tristezza che le piattaforme di social media non lo impediscono, anche se l’intelligenza artificiale è a un livello molto avanzato.