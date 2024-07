Le autorità di Castelnuovo Cilento, in Campania, nel sud Italia, hanno deciso di concedere la cittadinanza onoraria alla star della musica americana Taylor Swift. Durante le ricerche sull’immigrazione è stato accertato che il suo bisnonno, Carmine Baldi, proveniva da lì.

La cittadina di circa 2.800 abitanti sperava che la cantante visitasse la sua città natale durante i suoi recenti concerti a Milano. È stato invitato in una cittadina della regione del Chilindo, e i media locali hanno riferito che il suo quartiere ha molto apprezzato l’iniziativa. Come sottolineano, quando Taylor Swift venne a conoscenza delle origini italiane di parte della sua famiglia, volle visitare i luoghi in cui i suoi antenati emigrarono in America.

I residenti non sono vissuti abbastanza da vedere Taylor Swift, ma nei giorni scorsi, quando era in Italia, hanno appreso la storia del suo bisnonno.

Arrivò in America da adolescente con 14 centesimi in tasca. Ha avuto successo all’estero e, grazie ai suoi investimenti di successo, ha fondato la Baldi Bank a Filadelfia. Sposò l’americano Louis Urintine Sorbenheimer, dal quale ebbe sette figli. Sua figlia Rosa Baldi sposò Archie Dean Swift. Lo ha spiegato alla stampa italiana uno dei loro figli, Scott Swift, padre di Taylor.

A Castelnuovo Cilento vive un lontano parente della famiglia Baldi – Giuseppe Calcerano, che ha analizzato il suo albero genealogico.

L’artista attende la cittadinanza onoraria e le chiavi della città. Inoltre, il sindaco Gianluca D’Iuto ha deciso che una delle strade sarà intitolata a Charles Carmine Antonio Baldi, poiché negli Stati Uniti era il nome e cognome completo dell’antenato di Taylor Swift.

È stato annunciato che il festival si terrà l’anno prossimo.

Silvia Vysocca di Roma