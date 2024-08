Tale fu la sanguinosa esecuzione al Cliff Shopping Centre. L’assassino ha preso una pistola da un sacchetto di plastica

Dalle indagini è emerso che il motivo dell’attacco era la lotta per l’influenza sul mercato dei volumi. L’obiettivo è l’imprevedibile Tomasz S. alias. “Commando”, controllava la parte di Żoliborz dopo essere stato rilasciato dalla custodia

Un portavoce della polizia ha detto: “La maggior parte delle volte non hanno paura di regolare i conti, anche in un centro frenetico della città. Un altro confine è stato rotto e i criminali polacchi hanno osato attraversarlo”.

“Questo è il risultato finale del gruppo Żoliborz”, ha ammesso il poliziotto Jan “Majami” Fabianczyk.

Negli anni ’90 Cliff era la galleria più alla moda di Varsavia. È qui che avevano i loro negozi le marche più esclusive e dove molte persone andavano a vedere cose che non potevano permettersi. Volevano vedere il mondo occidentale. Non si aspettavano, tuttavia, che in un pomeriggio di maggio avrebbero marciato da Varsavia per le strade di Napoli e che i regolari scontri tra teppisti avrebbero raggiunto livelli mai visti prima nella capitale.

Il 31 maggio 2002, presso il bar “Viking” di Cliff, l’ordinanza N. “Jogi”, Arthur M. Alias ​​​​”Budyń”, Krzysztof B. e Tomasz S. ps. “Commando” – membri della banda Żoliborz.

Przemek Wierzchowski / PAP Intervento della polizia dopo la sparatoria a Cliff



Dopo un po’ un uomo con un cappello in testa si avvicinò al tavolo. Tirò fuori da una busta di plastica verde una pistola con silenziatore e cominciò a sparare. Krzysztof B. è stato colpito due volte alla testa e gli altri hanno iniziato a scappare.

“Putin” si precipitò su per le scale. È morto davanti ai loro occhi

Le telecamere di sorveglianza hanno catturato la fuga disperata e riuscita del “commando”. “Putin” non è stato così fortunato perché il suo assassino è stato ucciso davanti alla scala mobile. “Jogi” è sopravvissuto alla sparatoria con due ferite alla spalla destra, ma era in condizioni critiche.

Il “commando” è fuggito in un parcheggio sotterraneo, dove ha incontrato nuovamente l’assassino. Salì le scale fino al posteggio dei taxi e corse giù dal dirupo.

Przemek Wierzchowski / PAP Intervento della polizia dopo la sparatoria al Cliff



I delinquenti aggrediti non sono anonimi nel mondo criminale. Inizialmente, la banda conosciuta come gruppo Żoliborz era subordinata alla mafia di Pruszków, ma dopo la distruzione di “Pruszków” nel 2000, è stato questo sottogruppo ad unirsi alla guerra tra bande.

Il gruppo era guidato da Stephen K. B.S. “Sacerdote”. I suoi delinquenti guadagnavano principalmente estorcendo denaro alle agenzie di escort e agli spacciatori locali. Controllavano anche un mercato chiamato Volumen nel distretto di Bhilani, dove è possibile acquistare dispositivi elettronici che non sono disponibili nei negozi.

“Commando” ha creato confusione. Aveva il suo modo unico di sbarazzarsi dei cadaveri

Ancor prima che il gruppo si formasse, “Commando” commise i suoi primi crimini. È cresciuto in un orfanotrofio fin dall’infanzia e il suo modo per guadagnare denaro era attaccare un controllore, durante il quale ha utilizzato un documento d’identità falso. Normalmente, quando qualcuno non aveva il biglietto, doveva scendere dal veicolo e ritirare il biglietto, ma invece della punizione il “commando” “offriva” alle vittime di picchiarle e rubare oggetti di valore.

In molti rapporti di ex detenuti c’è un’opinione: il “commando” voleva diffondere il terrore. I delinquenti hanno ricordato che aveva rapito uno dei commercianti, gli aveva schiacciato la testa con un complice, poi gli aveva tagliato entrambe le mani e gli aveva tagliato la gola. “Newsweek” ha descritto il suo metodo “tradizionale” per smaltire i corpi: ha avvolto le sue vittime in una recinzione, vi ha attaccato due strati di pavimentazione e le ha annegate nel fiume Vistola.

Successivamente fu chiamato “Putini” Artur e Pyotr M. Insieme hanno attaccato i pensionati. Nel 1993 si unirono alla squadra “Priest”. Aumentarono rapidamente la loro influenza, ma col tempo sbagliarono i calcoli. Il 22 ottobre 1997 Wojciech B. È stato ucciso e colpito da colpi di arma da fuoco mentre saliva in macchina.

Testimoni hanno testimoniato di aver visto uomini vestiti con uniformi del servizio municipale (il che è sospetto poiché di solito veniva fatto da un custode), poi se ne sono andati a bordo di un celadon bolognese. Successivamente, la polizia ha ritrovato l’auto e al suo interno hanno trovato tracce del “commando”.

Un nuovo ordine nella capitale

Tomas S. andò in prigione e quando ne uscì nel marzo 2001, la gerarchia nel mondo dei gangster era completamente diversa. Il suo attuale datore di lavoro è Stephen K. È stato assassinato due mesi fa. Altre bande, Rafal S. I “Caskets”, compreso il gruppo Alias, avevano sempre più influenza, cosa che “Commando” non voleva permettere. Ha ottenuto il controllo di una parte del distretto, ma ha voluto riconquistare il mercato Wolumen, la principale fonte di reddito del vecchio gruppo. Questo era lo scopo della riunione del comitato a Klif il 31 maggio 2002.

Un attimo prima dell’attacco, un’altra banda si è avvicinata a loro: Simon K “Szymon di Łomianki”, ha lasciato rapidamente il centro commerciale.

Un autore non identificato del massacro. Cecchino assistito

Peter K. ha contribuito a risolvere il caso della sparatoria. “Kim”, un testimone minore della Corona che ha iniziato a collaborare con gli agenti delle forze dell’ordine e gli invitati, ha detto di essere stato il primo scelto per premere il grilletto e uccidere il “commando”.

Successive indagini hanno rivelato che Dariusz Sz ha ordinato l’omicidio. p.s. “Darek Bródnowski”, “The Box” e… è stato al centro “Szymon from Łomianki” per un po’. A quel tempo doveva controllare parte del bazar di Żoliborz e Wolumen.

Radek Pietruszka / PAP Centro commerciale Cliff nel 2003



Tutti e tre sono stati legalmente condannati per il reato di istigazione all’omicidio. Tuttavia, questo non risolve il mistero della sparatoria di Cliff. Alla fine, non è stato “Kima” a terminare la missione, e “Komando” non ha vissuto a lungo: due mesi dopo, il 13 agosto 2002, qualcuno gli ha sparato a morte in una stazione di servizio a Ull. Radziminska a Tarkovec stava aspirando l’interno della sua macchina. Questa volta l’assassino gli ha sparato più volte alla schiena da breve distanza, lasciandogli senza possibilità di fuga.

Secondo la polizia gli autori dell’omicidio e del massacro del Cliff sono la stessa persona, il ceceno Szarani A.. “Controllo”. Tuttavia, non è mai stato arrestato ma si ritiene che abbia commesso altri crimini brutali nella capitale.

Polizia Stradale Descrizione di “Shaw” fornita dalla polizia



Il noto poliziotto John “Majami” Fabianczyk concorda sul fatto che il caso è unico per diverse ragioni. “Probabilmente per la prima volta diversi gruppi criminali hanno raggiunto un accordo sul pagamento e insieme hanno assoldato un assassino oltre il confine orientale. Questo non sarebbe stato il primo evento del genere a Varsavia: le esecuzioni erano già state eseguite in pubblico. , ma il ‘massacro’ di Okobowa ha avuto un andamento particolarmente spettacolare”, ha dichiarato il poliziotto Jan “Majami” Fabianczyk al portale pruszkowews.pl.

Fabiańczyk, in un’intervista al canale YouTube “Mafia Pruszkowska – Mięśniak_Mięso”, ha ammesso che recitare a Klif è stata una sorta di “finitura del gruppo Żoliborz”.

Regole diverse dei membri del gruppo Żoliborz. Uno rappa con Malik Montana

Arthur N., che all’epoca si trovava a Cliff. “Jokie” è libero dopo aver scontato diverse condanne e ha fatto apparizioni come ospite in clip di rapper, tra cui: Malik Montana e Saturday.

Il già citato “Simone di Łomianki” ha scontato la sua pena come testimone minore della corona. Nel 2019 si è suicidato: si è sparato due volte allo stomaco con una pistola a polvere nera.

Peter M., il maggiore di “Putinias”, Arthur M., morto a Cliff. Il fratello di lui, vive ancora nella capitale. Sul canale “Mafia Pruszkowska – Mięśniak_Mięso” ha ammesso che i media dopo il massacro nel centro commerciale hanno solo alimentato l’odio della folla e che era solo questione di tempo prima che avvenissero altri omicidi.

Fonti: warszawa.naszemiasto.pl, youtube.com/@MafiaPruszkowskaMiesniakMieso, pruszkownews.pl, “Newsweek”