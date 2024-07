Świętokrzyskie/ Gli archeologi hanno scoperto altri reperti preistorici nella grotta Raj

Dottorato di ricerca Malgorzata Kot della Facoltà di Archeologia dell’Università di Varsavia, che sta supervisionando i lavori in corso, ha detto a PAP che la ricerca è in corso da diversi giorni e dovrebbe essere completata entro la fine di luglio.

“Abbiamo tagliato il muro adiacente al percorso turistico, aperto una trincea di circa due metri quadrati e stiamo esaminando pian piano tutti gli strati. Vorremmo anche esplorare la zona prima di entrare nella grotta. Vedremo se ci riusciremo, perché noi hanno già trovato molte ossa”, ha osservato il ricercatore.

Gli archeologi tornarono alla Paradise Cave circa 60 anni dopo la sua scoperta. Una delle ipotesi della ricerca è quella di verificare la fondatezza dell’ipotesi relativa alle corna di renna rinvenute in gran numero nella grotta. Secondo l’ipotesi proposta all’epoca, i Neanderthal utilizzavano le corna raccolte per creare barriere e proteggere gli ingressi delle caverne.

“Ci sono già molte corna di renna, il che ci rende molto felici”, ha osservato il responsabile della ricerca. “Inoltre, abbiamo scoperto classici animali delle caverne, come ossa di orsi delle caverne e singoli denti di predatori più piccoli, che richiederanno ulteriori analisi”, ha aggiunto.

La prima parte della ricerca è stata condotta nel febbraio di quest’anno. All’epoca furono trovate circa 200 ossa grandi e ben conservate, tra cui: leone delle caverne, mammut, orso e rinoceronte, oltre a frammenti di corna di renna. La ricerca preliminare ha anche permesso di dimostrare che per migliaia di anni nella Grotta del Paradiso hanno vissuto non solo i Neanderthal, ma anche gli esseri umani moderni, di cui non è stata mai registrata la presenza prima.

Proprio come cinque mesi fa, gli scienziati hanno scelto come base scientifica il Centro europeo per l’educazione geologica, un centro scientifico e di ricerca affiliato alla Facoltà di geologia dell’Università di Varsavia, che si trova a Korzycko nel comune di Chocinj. Lì arrivano strati successivi di terra e manufatti preistorici, dove vengono separati e ripuliti nei laboratori. Il gruppo di ricerca è composto da più persone.

La ricerca è condotta con un finanziamento del National Science Center. Il progetto mira a ricostruire in dettaglio i cambiamenti climatici e ambientali preistorici nella Polonia meridionale e collegarli alle strategie di insediamento dal tardo Paleolitico medio al Paleolitico superiore, da circa 60.000 a 14.500 anni fa. È il periodo della migrazione degli esseri umani moderni verso l’Europa e della lenta estinzione dei Neanderthal, nonché della scomparsa dei cosiddetti Neanderthal. Animali del Pleistocene.

Nell’ambito del progetto, i ricercatori intendono analizzare il materiale fossile proveniente da diverse grotte nel sud della Polonia. Oltre alla Grotta del Paradiso sui Monti Świecórzyskie, comprende tra l’altro anche le Grotte della pioggia sull’altopiano di Cracovia-Czestochowa e la Grotta di Oplazowa nei Carpazi occidentali.

La Paradise Cave è costituita da rocce calcaree che si formarono sul fondo di un mare poco profondo circa 360 milioni di anni fa. È stato scoperto dagli studenti della Scuola Tecnica Geologica di Cracovia nel 1964 durante esercitazioni sul campo nei Monti Świecórzyskie. Presenta una pietra del Qatar ricca, diversificata e ben conservata risalente a oltre 47.000 anni fa. stalattiti. La colonna più alta di pietra gocciolante è alta circa due metri. La grotta è aperta al pubblico dal 1972. (PAP)

