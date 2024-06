Svizzera – Italia. Dove guardare gli ottavi di finale di EURO 2024 Svizzera-Italia live, dove guardarla?

Sabato sera verranno scelte le prime squadre dei quarti di finale degli Europei di calcio in Germania. La Svizzera affronterà i campioni in carica dell’Italia e i padroni di casa della Danimarca per iniziare la fase a eliminazione diretta. La prima partita sarà arbitrata da Simon Marciniak.

L’Italia, una delle squadre di maggior successo in Europa, non ha impressionato nella fase a gironi ed è stata sul punto di essere eliminata dal torneo: ha salvato l’1-1 con la Croazia con un gol ai supplementari. A. Il 18 avrà qualcosa in più da dimostrare per superare gli svizzeri precedentemente imbattuti a Berlino. Gli Helvetti erano vicini al primo posto nel girone A in cui gareggiavano. con la Germania.

“I buoni risultati nella prima fase della competizione sono importanti, ma solo le partite più importanti possono cambiare il volto della Nazionale. Io non ho paura e la Svizzera non ha paura dell’Italia”, ha assicurato il centrocampista Remo Frouler. Di solito gioca nel massimo campionato italiano: il Bologna.

La partita tra Germania e Danimarca inizia tre ore dopo a Dortmund. I padroni di casa sono favoriti, ma l’allenatore dei rivali Kaspar Hjulmund è fiducioso che la sua squadra possa trasformare questo fatto in un vantaggio.

“Possiamo affrontare questa partita completamente rilassati e mostrare tutto ciò che sappiamo fare”, ha osservato.

Gli ottavi di finale si giocheranno fino a martedì. Gli abbinamenti rimanenti sono: Inghilterra-Slovacchia, Spagna-Georgia, Francia-Belgio, Portogallo-Slovenia, Romania-Olanda e Austria-Turchia.

La partita tra Svizzera e Italia è stata annunciata alle 18:00. Trasmissione in diretta sul sito TVP2, TVP Sport e TVPSport.pl. Trasmissione in diretta su sport.se.pl, vi invitiamo cordialmente!

I polacchi si riprendono dal fallimento di Euro 2024 I fan li hanno accolti calorosamente all'aeroporto





