Striscia Israele-Gaza. Quando ci sarà il cessate il fuoco? Blinken: Questo è un momento cruciale

Il Segretario di Stato americano è andato a… Israele dove si tengono incontri di alto livello sulla quiete La tensione continua a crescere Il Medio Oriente . Anthony Blinken In un’intervista con i giornalisti, ha detto che questo è successo ora “Il momento decisivo” Per quanto riguarda il cessate il fuoco si parla Striscia di Gaza .

Il diplomatico ha anche osservato che entrambe le parti in conflitto ora lo hanno fatto “Forse è meglio così” IO “Forse l’ultima possibilità” Per consentire agli ostaggi di tornare alle loro case e “indirizzare tutti a… Un percorso migliore verso una pace e una sicurezza durature”. .

– Sì, per cercare di completare questo accordo e raggiungerlo alla fine. È ora che tutti dicano sì Non cercavano scuse per dire di no – Ha confermato Blinken.

Ore dopo che Anthony Blinken arrivò in Medio Oriente agitazione Annuncialo Accusa il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu Responsabilità di “frustrare gli sforzi dei mediatori” e di ritardare l’accordo Mettere in pericolo gli ostaggi israeliani Nella Striscia di Gaza si registra la stessa violenza di cui soffrono i palestinesi.

La visita in Israele era prevista venerdì La parte palestinese ha respinto la proposta degli Stati Uniti Per quanto riguarda il cessate il fuoco.

Nella sua conversazione con i giornalisti, Anthony Blinken non ha nascosto ciò che ha fatto il mondo dopo gli eventi Seri timori di un’escalation della guerra E la sua perdita Fuori da Israele e dalla Striscia di Gaza. – È giunto il momento di garantire che nessuno intraprenda iniziative che potrebbero portare all’escalation di questo conflitto, ed è per questo che stiamo lavorando per garantire In modo che non vi sia alcuna escalation o provocazione da entrambe le parti – ha aggiunto.