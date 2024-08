Stiamo parlando di Hellblade 2: di quanto volume abbiamo bisogno per il gioco e quel prezzo era una tentazione per Game Pass?

Premere

17 agosto 2024, alle 18:37 L’eccitazione dopo la premiere di Senua’s Saga: Hellblade 2 si è già calmata: è il momento giusto per verificare se il seguito è all’altezza delle aspettative dei fan del primo gioco, se c’è abbastanza gameplay nel gioco – e se abbiamo bisogno di un terzo seguito.



contenuto







Sono passati quasi tre mesi dalla prima Lama infernale 2 – Le emozioni si sono calmate e, per coloro che volevano davvero giocare, l’attenzione dei giocatori si è spostata sui titoli più recenti (o su argomenti sempre di attualità, come “perché così costoso”). È un buon momento per tornare a questo titolo e dare un’occhiata più da vicino se è stato un sequel di successo, cosa c’era di buono e cosa no. A questo scopo ci siamo incontrati in gruppo Filippo “FSM” Grabskiche ha appena finito il gioco, e Anna Jarasche è passato poco dopo la prima. Cosa è venuto fuori da questa conversazione?

Leggilo.

(E attenzione ai piccoli spoiler.)

Il gioco è bello ma…

Filippo “FSM” Grabski: Alcune cose fondamentali devono essere decise all’inizio. Lama infernale 2 È un bel gioco. Chi dice il contrario, secondo me, o sta rendendo un cattivo servizio oppure il prodotto finale era così diverso dalle loro aspettative che probabilmente volevano un titolo completamente diverso da quello promesso dai creatori. Allo stesso tempo, la produzione dello studio Ninja Theory è così importante che trovarla non richiede alcuno sforzo.





La prima parte della storia di Senua è stata per me una vera rivelazione. Un gioco bellissimo ed emozionante che fonde sapientemente esplorazione, enigmi e duelli, oltre a offrire un approccio molto originale ai problemi della psiche, della psicosi e del trauma. Mi ci sono volute circa 9 ore per completarlo e, dalla sua uscita nel 2017, lo ricordo come uno dei migliori titoli del decennio. Quando a dicembre 2019, poco dopo l’introduzione delle nuove console Xbox, abbiamo ricevuto un trailer della Parte 2, siamo rimasti piacevolmente sorpresi. seguito? Così veloce? Molto bello? Certo, certo, per favore. In questo modo arriviamo al primo difetto, che non è responsabilità diretta dei game designer, ma è impossibile non tenerne conto nel valutare il prodotto finale.

Per la prima volta sul mercato Lama infernale 2 Abbiamo dovuto aspettare 4,5 anni. Aumentare lentamente l’atmosfera con pubblicità fantasiose non ha fatto alcun favore al gioco. Per non parlare del fatto che il trailer principale del gioco è una sequenza verso la fine della versione finale. Semplicemente abbiamo ricevuto troppo poco per questa lunga attesa e per il “venditore del sistema” di Microsoft. “Two” è uguale a quello introdotto 7 anni fa, solo più carino, ma anche più semplice e più breve.







Abbiamo visto anche delle barre nere sui bordi dello schermo in Death Stranding.Senua’s Saga: Hellblade II, Xbox Game Studios, 2024.





Anna Jarras: Sarò un po’ in disaccordo fin dall’inizio, perché non la penso così Lama infernale 2 Avrei dovuto essere un “venditore di sistemi” per Xbox, anche se capisco da dove potrebbero derivare tali aspettative. Infine, abbiamo il gioco di azione e avventura TPP con incredibili scene di combattimento; Non c’è da meravigliarsi che i giocatori Xbox che guardavano gli spot pubblicitari pensassero che si trattasse di una sfida a Sony, “Tsushimas” e “Godofwars”. Il problema è che non è mai stato concepito per essere questo tipo di gioco.

Tuttavia, sono d’accordo sul fatto che la modifica dell’atmosfera di cui parli non abbia fatto alcun favore al gioco, perché più ci avviciniamo alla première, meno lo farà! Alla fine arriviamo a una strana situazione in cui, un mese prima dell’uscita del gioco, veniva menzionato principalmente nel contesto di persone che chiedevano perché non ci fosse alcuna promozione. Sento già gli oppositori qui dire che sarebbe difficile modificare il trailer in modo da non mostrare l’intero gioco, ma è una stronzata: non è un elemento i cui spoiler rovineranno l’intera esperienza. C’è qualcosa che pensi sia mancato durante il promo? Lama infernale 2?





Nome: Questa virgoletta non è apparsa lì per caso. naturalmente Lama infernale 2 È un gioco troppo “piccolo” per essere un’attrazione per l’acquisto di una console. Ma allo stesso tempo, Xbox non ha molti veri successi mancanti altrove (anche se l'”ecosistema” di gioco di Microsoft è un argomento per un altro testo), quindi il povero Senua è stato in qualche modo promosso ad ambasciatore del marchio. Ciò è in qualche modo dannoso per il gioco, che da un lato sembrava molto emozionante prima del suo debutto, e dall’altro – come ho già detto – sembrava scomparire prima del suo debutto. Come se i creatori o l’editore decidessero di essersi spinti un po’ troppo oltre e avessero paura del potenziale “hype”.

Quindi mi è mancato il cuore del lignaggio. Il gioco avrebbe dovuto essere annunciato più tardi (anche se probabilmente aveva senso dal punto di vista commerciale) e con l’avvicinarsi della première dovremmo sentirne parlare sempre di più. Intanto L’epopea di Sinua È finito come un candidato infallibile per il gioco Game Pass. Perché se spendessi l’intero importo, che per fortuna è inferiore al prezzo dei titoli AAA, rimarrei deluso. Mi ci sono volute 7 ore per arrivare ai titoli di coda con un ritardo minimo o nullo. Mi ha dato la stessa somma di denaro la seconda metà di un anno fa Alan WikiaUn gioco migliore sotto ogni aspetto. Ma non è un peccato: ecco come appare il settore adesso, è costoso. Tuttavia, il fatto che Lama infernale 2 Una delle più grandi virtù della prima edizione è stata indebolita e dovrebbe certamente essere condannata.

Prezzo giusto o incentivo Game Pass?

AJ: Bene, invece di un gioco di bell’aspetto, anche se ancora di nicchia, abbiamo ricevuto, più o meno, un annuncio per Game Pass. È un peccato perché mi sento così Molte discussioni riguardo Lama infernale 2 Un po’ di cose da fare su questa situazionee la sua stessa qualità viene valutata rigorosamente attraverso il prisma di una campagna imbarazzante o di marketing L’eterno dibattito “Quanto dovrebbe costare il gioco per ora di gioco?”, il che dimostra sostanzialmente che gli editori giustificano i prezzi elevati dei loro blockbuster AAA riempiendoli di attività che fanno solo perdere tempo. È difficile per me non indossare un cappello di carta stagnola e dare per scontato che il prezzo sia stato fissato a questo livello in modo che la gente pensi che sarebbe più economico per loro acquistare Game Pass anche per un mese, ed è noto che una certa percentuale di rimarranno quelli già abbonati a questo servizio. Solo perché si è dimenticato di spegnerlo.

Diamo un’occhiata, ad esempio, a Indica, che è stata lanciata un mese fa Lama Infernale M II Ed era ancora più breve: potevi finirlo facilmente in 4 ore. In questo caso il prezzo sotto i 100 PLN sembrava più ragionevole – e la durata del gioco è stata adattata al modello di gioco. In altre parole, non credo Puntamento Sarebbe un gioco migliore se fosse più lungo, ad esempio Lama infernale 2 – Anche se mi è piaciuto molto, non vorrei giocarci per 20 o anche 12 ore. E non solo perché in genere mi piacciono i giochi che riesco a finire in due o tre sere.

Giocare Lama infernale 2 È semplicemente troppo emotivamente estenuante mantenere un gioco del genere per così tanto tempo. Immaginiamo di sbarcare su una spiaggia della Normandia Salvare il soldato RyanChe non dura pochi minuti, ma 5 ore. Ad un certo punto, ciò che è scioccante e triste finirà per diventare noioso e stancante. Anche se ci sono alcune fasi del gioco che richiedono molto tempo (penso, ad esempio, di vagare al buio in una grotta), finiscono al momento giusto.







Il gioco ti consente di realizzare bellissimi scatti in modalità foto.Senua’s Saga: Hellblade II, Xbox Game Studios, 2024. READ Windows è rotto. Migliaia di persone non possono lavorare da remoto





Nome: Sono totalmente d’accordo sui giochi brevi ma intensi. Mi piacciono anche le posizioni di più ore e non mi piacciono quando sono troppo difficili. quello Lama infernale Dovrebbe essere perfetto per me. Ed è quasi così. Non hai commentato il mio post sull’alleggerimento del vantaggio della partita precedente. Quindi lasciatemi espandere questo argomento. Riguarda le voci nella tua testa. Un’ottima idea dal punto di vista tecnico (oh, che suono in cuffia!), molto avvincente dal punto di vista emotivo e allo stesso tempo utile in termini di gameplay. Nessun gioco ha un’interfaccia utente simile. È un peccato che un titolo così semplice abbia utilizzato questa meravigliosa meccanica per presentare tutte le soluzioni al giocatore in più su un piatto d’oro. buio? La voce dice di prendere la torcia. Stiamo cercando una via da seguire? La voce dice di guardare verso la grotta. In ogni caso non sembra bello quando non ci sono altri luoghi di interesse in un certo punto della mappa. Mi ha portato fuori dal gioco ed è diventato molto chiaro. Quando i suoni funzionano, è fantastico. Quando le voci ti dicono cosa fare, è fastidioso. Non è vero?

AJ: Non ricordo di aver mai avuto la sensazione che le voci mi aiutassero così tanto, ma di certo ho desiderato più di una volta che stessero zitte, almeno per un momento. La domanda è: dovrebbero? In generale, ho un’alta tolleranza per le cose che sono intenzionalmente un po’ fastidiose, ruvide o scomode, e mi piace il fatto che questi suoni a volte siano solo fastidio per me. Proprio come Senua.

Per quanto riguarda la lamentela secondo cui alcune soluzioni di gioco sembrano troppo invadenti, sì Preferirei indirizzarlo verso il level design. È fantastico introdurre un nuovo tipo di oggetto da collezione nel folklore islandese, ma la sua collocazione è sempre dolorosamente ovvia. Rami del percorso? C’è sempre una raccolta alla fine del ramo più stretto. Ciò sarebbe meno problematico se non fosse per il fatto che tali deviazioni rallentano e talvolta addirittura interferiscono con il ritmo della narrazione. Non mi piace quando voglio essere completamente coinvolto nella storia, ad esempio per andare avanti, quando mi dicono che devo sbrigarmi, ma allo stesso tempo vedo che devo fare un po’ di esplorazione , perché ci sono sicuramente oggetti da collezione qui. Sicuramente avrebbe potuto essere meglio integrato nel tutto.

O forse no? Forse Lama infernale 2 Hai provato a sviluppare il gameplay inutilmente? Cosa ne pensi dei puzzle ambientali, per esempio?