Stella Polare con sorpresa. È più massiccio di quanto si pensasse in precedenza

La Stella Polare (chiamata anche Stella Polare) è l’oggetto visibile ad occhio nudo più vicino al polo celeste. La sua posizione fa sì che non cambi quasi mai la sua posizione nel cielo. Guardandolo dalla Terra, sappiamo che stiamo andando verso nord.

Non è l’oggetto più luminoso nel cielo, ma è abbastanza luminoso da poter essere visto ad occhio nudo. Finora Si pensava che la Stella Polare avesse una massa di circa 3,45 masse solari. Nel frattempo, sono state condotte nuove ricerche che dimostrano che Polaris ha più massa di quanto si pensasse in precedenza.

A questo scopo è stata utilizzata un’altra struttura situata vicino a Polaris. Questa è una stella più piccola, scoperta solo nel 2005. Gli scienziati hanno analizzato il suo movimento e sulla base di ciò hanno calcolato la nuova massa della stella polare. Ora è chiaro Stimato in 5,1 masse solariche è di decine di punti percentuali superiore rispetto alle ipotesi precedenti.

La debole stella impiega circa 30 anni per orbitare attorno alla Polare, quindi dalla sua scoperta gli scienziati non dispongono ancora di dati che coprano un ciclo così completo. Ma è già più della metà, il che ha permesso di fare alcuni calcoli.

Inoltre, una nuova ricerca suggerisce che la Stella Polare potrebbe essere più giovane di quanto si pensasse in precedenza. Finora Si diceva che avesse circa 100 milioni di anni. Tuttavia, potrebbe essere inferioreMa gli scienziati non hanno raggiunto stime numeriche accurate. Per fare un confronto, l’età del Sole è stata calcolata a 4,6 miliardi di anni.

Per curiosità, va notato che la Stella Polare Dista da noi circa 448 anni luce, che è stato calcolato sulla base dei dati raccolti durante la missione Gaia dell’Agenzia spaziale europea. In precedenza si diceva che dista da noi 433 anni luce.









Polaris è l’attuale Stella Polare, ma questo stato non durerà per sempre, perché dipende dalla precessione dell’asse terrestre, che cambia periodicamente. Già intorno all’anno 3000 si prevede che l’oggetto si trovi ad una distanza simile dal polo Gamma Cephei, che assumerà il ruolo di Stella Polare. Allora saranno loro Alfa Sifi (circa l’anno 7500), Separare (circa l’anno 14000) e Tuban (Tra circa 22mila anni).

