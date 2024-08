Stefan Banach era autodidatta. Tuttavia, come tutti gli altri, ha contribuito allo sviluppo della matematica

Molti nomi polacchi sono passati alla storia della matematica, ma forse nessuno dei nostri connazionali ha dato alla Regina della scienza tanto quanto Stefan Banach. Il creatore della teoria dei processi funzionali iniziò la sua carriera scientifica da autodidatta e apparentemente non aveva alcun interesse ad approfondire i suoi studi. Nonostante ciò, ha scritto più di 60 articoli scientifici e molte teorie. Di seguito presentiamo un profilo del più famoso matematico polacco.

Le scienze esatte gli devono molto Scienziato polacco. Carol Stanislaw OlszewskiFisico e chimico, inventò il successivo metodo di liquefazione dei gas. Chimico e mineralogista Jan Chokralski Scopri un modo per ottenere cristalli singoli di silicio e il mondo della biochimica Kazimierz Funk Fai conoscere al mondo le vitamine. L’elenco degli eminenti scienziati polacchi deve includere molti nomi. Non puoi perdertelo neanche tu Stefan Banachil cui lavoro ha avuto un impatto fondamentale su molte aree della matematica.

Dillo Stefan Banach Era uno di I più brillanti matematici polacchiattore Scuola di matematica di Leopoliprofessore ordinario all’Università di Lviv e membro dell’Accademia polacca delle arti e delle scienze, è un eufemismo. Per spiegare meglio l’importanza dei suoi successi è necessario menzionarlo Uno dei pionieri dell’analisi del lavoro descritto Contrazione e teoria dello spazio E si inchinò Teoria degli insiemi, in cui lui e Alfred Tarski descrissero il paradosso della distribuzione della sfera. Tuttavia stiamo parlando solo di alcuni dei suoi successi.

Si sa poco dei primi anni di vita del brillante matematico e le informazioni sulla sua famiglia sono incerte. È noto che ha avuto un’infanzia difficile. Ma questo ci porta, come contemporanei, a guardare alle sue realizzazioni con maggiore ammirazione.

In che anno è nato Stefan Banach?

Nato il 30 marzo 1892 a Cracovia. Suo padre, Stefan Grček, veniva da Ostrov o Jordanów, e sua madre, Katarzyna Banach, probabilmente da Borona. Poco dopo la sua nascita fu affidato ad una famiglia affidataria. La sua madre adottiva, Maria Blowa, gestiva una lavanderia a Cracovia.

Banach non ha mai incontrato sua madre. Conosceva solo suo padre, che vedeva di tanto in tanto. Secondo la promessa fatta alla madre del ragazzo, Grecek, che lavorava come impiegato presso l’ufficio municipale di Cracovia, ha contribuito alle spese per la cura del figlio. Grazie a questo Stefan ha potuto frequentare la scuola e sviluppare il suo talento atletico.

istruzione

Nel 1902, Banach iniziò a studiare alla Scuola preparatoria CK IV di Cracovia. Lì si rivelò la sua natura straordinaria Talento linguistico (Parlava latino, greco e francese e imparava anche l’ebraico e il sanscrito.) atleta. Era davvero interessato alle funzioni e alle teorie complesse. Era amico di Nasce Wilkosche in seguito divenne professore.

studi

Dopo essersi diplomato al liceo, non ha iniziato la scuola regolare. Trovò lavoro nella biblioteca di Cracovia e talvolta frequentò le lezioni di Stanisław Zaremba all’Università Jagellonica. Tuttavia, ha studiato matematica principalmente da autodidatta. Nell’autunno del 1910 entrò all’Università della Tecnologia di Lviv. Ha studiato alla Facoltà di Ingegneria Civile. Superò l’esame parziale (semi-diploma), ma i suoi studi furono interrotti dallo scoppio della prima guerra mondiale.

Banach ha poi lavorato come supervisore dei lavoratori nella costruzione e ristrutturazione di strade. Non è stato arruolato nell’esercito a causa del suo deficit visivo e della mancinità. Tornato a Cracovia, si guadagnò da vivere dando lezioni private. Successivamente è stato nominato supervisore dei lavoratori nella costruzione e ristrutturazione di strade.

Ha continuato a studiare matematica da solo. Ha fatto molto in quel periodo Discussione con Vitold Wilkosch e Otto Nicodem. Fu durante una di queste conversazioni che iniziò la sua grande carriera scientifica.

Uno straordinario autodidatta è entrato in mare aperto grazie a… Hugo Steinhaus. Il co-fondatore della Scuola di Matematica di Lviv ha affermato che “la scoperta di Banach è stata il suo più grande risultato scientifico”.

Scoperta di Stefan Banach

I tre amanti della matematica si incontravano spesso nell’appartamento di Wilkos e a Plante. Una sera del 1916 Hugo Steinhaus passeggiava nel parco che circondava la Città Vecchia. Su una delle panchine erano seduti Stephan Banach e Otto Nikodem. Hanno avuto una vivace discussione sportiva. Passando Steinhaus udì due parole: “Lebesgue integral‘“UN”. Affascinato da ciò, ha avuto modo di conoscere i partecipanti al dibattito.

Dire che questo incontro fortuito ebbe enormi conseguenze scientifiche non è affatto un’esagerazione. La conoscenza di Banach impressionò così tanto Steinhouse che… Gli è stato presentato un problema su cui stava lavorando da molto tempo. Stava per farlo Convergenza media delle somme parziali di Fourier. Due giorni dopo, Banach tornò con una soluzione già pronta. Il suo primo lavoro scientifico, scritto in collaborazione con Steinhaus, fu presto pubblicato nel Bollettino dell’Accademia di Cracovia.

Prosperità professionale

Con questo risultato impressionante, ha attirato l’attenzione della comunità sportiva. Grazie all’intercessione di Cadipietra nel 1920 Il professor Anthony Umnicki gli ha offerto il posto di suo assistente presso l’Università della Tecnologia di Lviv, Sebbene Banach in realtà non abbia completato i suoi studi. Fu allora che la sua carriera scientifica ottenne un vero slancio.

Nello stesso anno ha presentato la sua tesi di dottorato all’Università Jan Kazimierz. La sua tesi di dottorato, “Sulle operazioni in gruppi astratti e la loro applicazione alle equazioni integrali”È stato pubblicato sulla rivista “Fundamenta Mathematicae”. Entrò così nella storia della matematica Co-autore principale dell’analisi funzionale. Alla sua creazione hanno contribuito anche Vito Volterra, Jacques Hadamard, David Hilbert, Frigis Reisz e Maurice Frechet.

Scuola di matematica di Leopoli

30 giugno 1922 Stefan Banach Si è qualificato All’Università Jan Kazimierz. Nello stesso anno rimase Sig Dalla stessa università, e dopo due anni… Membro corrispondente dell’Accademia polacca dell’educazioneIO.

Due illustri matematici riunirono attorno a sé una vasta comunità scientifica. Ben presto crearono il centro di analisi funzionale più importante del mondo. Sto parlando di lui Scuola di matematica di LeopoliChe nel 1929 iniziò a pubblicare una propria rivista – “Studia Mathematica”.





Monumento/Foto di Stefan Banach: Garsd, Wikimedia Commons, dominio pubblico

Certificati di apprezzamento

Nel 1932 fu pubblicata una delle opere più famose di Stefan Banach: “Teoria dei processi lineari” – Come primo volume della casa editrice “Monografie Matematyczne”, di cui è stato uno dei fondatori. Attraverso questa pubblicazione diffuse le sue scoperte e l’interesse dei matematici di tutto il mondo per l’analisi funzionale. Acquistò così maggiore fama. Nel 1936 tenne un discorso Conferenza plenaria al Congresso Internazionale di Matematica di Oslo. Tre anni dopo fu nominato Presidente della Società Matematica Polacca.

Quando le forze sovietiche occuparono Leopoli il 22 settembre 1939, era ancora professore e preside della Facoltà di Matematica e Fisica dell’università locale. Quando la città cadde sotto l’occupazione tedesca, l’università fu chiusa. Banach doveva farlo Proteggersi dall’oppressione degli occupanti. È diventato un mangiatore di pidocchi presso l’Istituto per la ricerca sul tifo e sui virus del professor Rudolf Weigel. Negli anni 1942-1944 insegnò matematica nei corsi professionali tecnici statali.

Dopo che l’Armata Rossa occupò la città, tornò all’insegnamento e alla ricerca Direttore del Dipartimento di Matematica dell’Università di Lviv. Ha anche tenuto conferenze al Politecnico di Lviv. Poi ha vissuto in una casa residenziale a Mujahideen. Dwernickiego 12, appartiene alla simpatica famiglia Riedel.

Nel gennaio 1945, i medici diagnosticarono a Stefan Banach un cancro ai polmoni. La malattia mortale era il risultato della dipendenza dalla nicotina. Secondo quanto riferito, Banach fumava fino a cinque pacchetti di sigarette al giorno. Morì il 31 agosto. Nell’appartamento Riddles. Si è riposato Cimitero di Lychakiv a LeopoliAccanto alla tomba di Maria Konopnicka. Alla cerimonia di sepoltura del brillante matematico hanno partecipato folle di residenti di Leopoli, la maggior parte dei quali rappresentanti della comunità scientifica locale. Ben sedici oratori lo hanno salutato.