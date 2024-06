Steam ha ricevuto una nuova e molto utile funzionalità. D’ora in poi potrai registrare facilmente il tuo gameplay

Messaggio

Giochi

26 giugno 2024, alle 21:52

Una nuova ed estesa funzionalità di registrazione del gameplay è stata aggiunta a Steam ed è attualmente in versione beta. Soprattutto, la funzione è compatibile con Steam Deck e supporta tutti i giochi, anche quelli al di fuori della libreria ufficiale.





















Arricchita di nuove funzionalità, la piattaforma Steam è uno strumento completo per la registrazione e la condivisione di materiale di gioco. per adesso È disponibile Solo nella versione di prova.





Strumento vapore Consente di registrare brevi clip e materiale più lungoRiproduci, modifica, ritaglia e condividi: tutto in un’unica interfaccia.

Ancora più importante, la nuova funzionalità esiste Pienamente compatibile con Steam Deck e supporta tutti i giochi – Nonché da biblioteche ufficiali esterne.

Ma non è tutto, perché Steam Recording non solo fornisce clip su richiesta, ma offre anche la possibilità di registrare in background. Ciò significa che il nostro gameplay verrà registrato automaticamente ogni volta che lanciamo un titolo. Ma la cosa più importante è che determineremo il tempo per la registrazione automatica e lo spazio su disco che verrà assegnato a questo scopo. Una volta pieno, la registrazione precedente verrà sostituita con una clip del nuovo gameplay.

Come sottolinea Valve, la funzione di registrazione è stata progettata per rispettare la nostra privacy, quindi verranno catturate solo le immagini del gioco, non quelle presenti sul desktop.





Per testare questa funzionalità, vai su Impostazioni di Steam, seleziona la scheda Interfaccia, quindi scegli una delle due opzioni di test.. Fatto ciò, nelle impostazioni apparirà una nuova sezione: “Registrazione del gioco”. Andando lì, sceglierai se il tuo gameplay dovrà essere registrato in background o su richiesta.