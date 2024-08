Stavo camminando e ho trovato questo. Non poteva sollevarlo da solo

Leggiamo che Eddie Templeton attraversò le terre selvagge del Mississippi. Durante un’escursione, si è imbattuto accidentalmente in un oggetto parzialmente sommerso nell’acqua che da lontano sembrava una zanna. Mentre si avvicinava, notò che probabilmente aveva trovato i resti di un mammut o di un mastodonte.

Stava camminando e si è imbattuto in un’enorme zanna

La scoperta di Templeton divenne ancora più entusiasmante quando gli scienziati arrivarono sul sito. I loro risultati (come riportato in un comunicato stampa del Dipartimento di qualità ambientale del Mississippi – MDEQ) mostrano che un ritrovatore accidentale si è imbattuto nella zanna di un mammut colombiano (Colomba mammut).

– Quando ho scoperto che si trattava di un mammut e non di un mastodonte, mi sono emozionato ancora di più. Non ho mai trovato nessuna parte di un mammut. Ho sempre sperato di trovarne qualcuno, ma È molto raro qui – ha detto Templeton in un’intervista al quotidiano locale The Clarion Ledger.

Trova negli Stati Uniti

James Starnes, un geologo del MDEQ, ha confermato che le zanne di mammut si trovano generalmente nella regione del Mississippi “Non sono in buone condizioni”. Tuttavia, la scoperta di Templeton differisce da scoperte simili trovate in quest’area. Le zanne che scoprì per caso erano rimaste quasi intatte. Ciò a sua volta significa che gli scienziati possono osservare più da vicino la struttura del ritrovamento, ma possono anche comprendere meglio la storia del mammut colombiano che vive nello stato americano del Mississippi. READ L'app iOS e Android di Reddit riceve il suo più grande aggiornamento degli ultimi anni

La scoperta di un oggetto mammut ben conservato nel Mississippi non è semplice, ha riferito WordsSideKick.com. Anche se un tempo in questa zona vivevano i mastodonti americani (Mammut americano), poiché si nutrivano di piante autoctone e si muovevano attraverso ambienti diversi, i mammut colombiani erano più selettivi. Avevano bisogno di aree aperte ed erbose, leggiamo, e quindi vivevano solo in due regioni del Mississippi.

Animali menzionati Vivevano nell’era del Pleistocene, cioè nel periodo da 2,6 milioni a 11,7 mila anni fa. anni fa. Sono arrivati ​​​​in Nord America circa 1,5 milioni di anni fa. Un individuo adulto raggiunge un’altezza di 4,5 metri e può pesare fino a 10 tonnellate. Si stima che il mammut colombiano si sia estinto circa 12.000 anni fa. Anni fa, ciò è stato causato dallo scioglimento dei ghiacciai e dal restringimento dei loro habitat, nonché dall’intensificazione della caccia da parte dell’uomo. L’ultimo mammut conosciuto visse 3,7 mila anni fa. Anni fa sull’isola di Wrangel (al largo della costa dell’Alaska).

Norbert Garbarek, giornalista di Wirtualna Polska