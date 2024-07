Stavano andando in Grecia su un autobus con “pneumatici lisci”. È intervenuta la polizia

Gli agenti della polizia stradale di Strels non hanno permesso ai bambini di viaggiare verso la Grecia sull’autobus in panne – riferisce il sergente maggiore. Tommaso Bartos. Lo studio, riportato da Parents, previene i viaggi lunghi e pericolosi in un veicolo con i cosiddetti pneumatici lisci.

Domenica, gli agenti di polizia della questura Strels Krazenski Hanno controllato AutobusI bambini e i giovani dovevano partire per un viaggio Grecia.

Stavano andando in vacanza in Grecia. L’autobus aveva “pneumatici lisci”.

Nell’ambito dello studio è stato controllato il livello di sobrietà Patente di guidaE Livello tecnico e luci dell’autobus. Hanno attirato l’attenzione degli agenti in uniforme Pneumatici per veicoli usatiQuindi la patente di guida non viene rilasciata.

Di conseguenza, il vettore è stato costretto ad abbandonare Sostituzione pneumatici. Sebbene La partenza è avvenuta un po’ tardiLa cosa più importante è che i bambini possano affrontare il loro viaggio in sicurezza In autobus – In breve aspide senior. Tommaso Bartos.

Viaggiare sicuri in autobus? La polizia ha tradotto

Se gli organizzatori di viaggi scelgono un autobus come mezzo di trasporto, allora ricorda la polizia Rendi questo viaggio sicuro – Questo è possibile per molti anni Ho denunciato uno di questi viaggi alla polizia.

Se le autorità sono già a conoscenza di un simile viaggio, Faranno del loro meglio per controllare attentamente l’autobus e l’autista – afferma l’asp senior. Bardos.

Quando fai una denuncia del genere, non dimenticare di informare la polizia della tua prevista partenza Diversi giorni fa. L’idea è quella di consentire alle autorità di pianificare attentamente tale ispezione.

Grazie a questo, ogni autobus prima della partenza sarà verificatoE genitori, tutori e, soprattutto, figli Evitano attese inutili – spiega il poliziotto.

